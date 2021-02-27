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商店玩具陳列 擬禁按性別

洛杉磯訊
已有近70年歷史的孩之寶（Hasbro）本周宣布將「馬鈴薯先生」（Mr. Potato）稱號改名為「馬鈴薯頭」。（Hasbro臉書）
已有近70年歷史的孩之寶（Hasbro）本周宣布將「馬鈴薯先生」（Mr. Potato）稱號改名為「馬鈴薯頭」。（Hasbro臉書）

加州眾議員羅達倫（Evan Low）正在考慮擬定一項法案，該法案將禁止百貨商店按性別分類兒童玩具、服裝和其他物品，否則會對其進行處罰。

羅達倫提出的AB2826（19R）法規，對於員工超過500人以上的百貨商店，如果在收到書面警告通知後30天內沒有糾正這些違反規定的行為，將被處以1000元的罰款。

商店不必更改其產品，只是一旦立法通過，商家不能再依據傳統上區分女孩或男孩的行銷方式。

羅達倫去年提出該法案。他說，他是從他的一名工作人員那裡想到的，該工作人員告訴他，她的女兒問她為什麼她本來想要的東西出現在男孩區。該法規能幫助兒童無偏見地表達自己的需求。

該法案提出之際，消費者倡導團體越來越多要求玩具應該不分性別。例如，總部位於英國的Let Toys Be Toys組織認為，針對特定性別的玩具和書籍進行的銷售方式，會促進定型觀念，且對孩子有害。

近年來，許多玩具製造商一直在更新其經典品牌，希望與當今的孩子建立聯繫並反映更多現代家庭的變化。

已有近70年歷史的孩之寶（Hasbro）以製作馬鈴薯形狀的塑料玩具著稱，其本周宣布將「馬鈴薯先生」（Mr. Potato）稱號改名為「馬鈴薯頭」（Potato Head），新名字是一個不分性別的名稱，且將在今年出現在產品包裝上。

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