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洛縣亞凱迪亞市長者接種踴躍 600劑疫苗全打完

記者張宏／亞凱迪亞市報導
現場排隊接種者，以華裔長者居多。（記者張宏／攝影）
現場排隊接種者，以華裔長者居多。（記者張宏／攝影）

洛杉磯縣亞凱迪亞市政府（Arcadia）與基督教角聲健康中心（HCHC）合作，在25日和26日在亞市社區中心(Arcadia Community Center)為65歲以上民眾和醫護人員等符合資格的人接種疫苗。25日當天來打疫苗的長者絡繹不絕，600劑莫德納（Moderna）疫苗全部接種完畢。

影音來源：記者張宏

25日在亞市社區中心門口大排長龍，聚集來接種疫苗的長者和其家屬，華裔居多。現場安排井然有序，民眾從室外登記排隊到室內接種疫苗，前後不過幾分鐘的時間，多數民眾接種後也沒有不適的狀況。

基督教角聲健康中心CEO Carolin Eng表示，很多長者不懂上網，也不會開車，存在打疫苗的困難。所以他們在聖蓋博谷各地為符合條件的民眾接種疫苗，目的是為當地長者帶來便利。這周在亞市接種，25日主要是面向公眾，多數是接種第一針疫苗，26日主要是服務亞市打第二針的民眾。大家報名都很踴躍，並來自聖谷各個地區，25日一開始接種的兩個小時就接種了200多針。

來自阿罕布拉市的胡女士和先生前來接種疫苗。她說，這個安排非常貼心，讓他們無需舟車勞頓到洛市或者波莫那（Pomona）接種，現場秩序井井有條，且只要預約好，來這裡登記就直接接種，前後只需幾分鐘左右時間，快速方便。

美中企業家商會會長孫文鐵也是亞市居民，他25日也來接種第一針疫苗。他說，他是家裡第一個接種疫苗的人，疫情開始後他只保持小範圍的活動，接種疫苗後會覺得比較安心。

市議員鄭博仁(Paul P. Cheng)為此次活動的推動者，他表示，不少民眾反映疫苗接種預約難的問題，他於是多方聯絡協調，終於為亞市年長者申請到新冠疫苗接種，他覺得很感動和感謝。

亞市華人協會特別為義工準備午餐，華協代表Susan郭表示，華協兩天為60名義工準備了120份午餐，其中還有素食，以此感謝義工的辛苦付出。

角聲下周會在天普市接種疫苗，符合接種資格的人士包括：醫護人員、護理人員及65歲以上的居民，可事先安排預約。詳情訪問VaccinateLAcounty.com，或致電626-557-5360撥打HCHC COVID熱線。

現場以華裔長者居多。（記者張宏／攝影）
現場以華裔長者居多。（記者張宏／攝影）
25日在亞市的社區中心門口，來接種疫苗的長者和其家屬大排長龍，主要是華裔居多。（...
25日在亞市的社區中心門口，來接種疫苗的長者和其家屬大排長龍，主要是華裔居多。（記者張宏／攝影）
現場秩序井井有條。（記者張宏／攝影）
現場秩序井井有條。（記者張宏／攝影）
25日在亞市的社區中心門口大排長龍，聚集來接種疫苗的長者和其家屬，主要是華裔居多...
25日在亞市的社區中心門口大排長龍，聚集來接種疫苗的長者和其家屬，主要是華裔居多。（記者張宏／攝影）

疫苗 亞凱迪亞 莫德納

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