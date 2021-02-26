鑽石獅子會捐口罩 送愛到養老院

聖塔安妮塔康復醫院對洛杉磯鑽石獅子會的捐贈表示感謝。（記者張宏／攝影）

為幫助生活受到新冠流行嚴重影響的養老院 和長期護理設施中心的老年人和殘疾人，洛杉磯鑽石獅子會25日為聖塔安妮塔康復醫院捐贈口罩、口罩延長器，醫用護目鏡等醫院要求的日常用品。

鑽石獅子會會長裴映棋（Angel Peil）表示，這次活動有將近20人出席，捐出4萬片以上一次性以及KN95口罩，500個口罩延長器，百餘元愛心捐款。其中口罩延長器是老人們特別要求的，能減輕老人長時間佩戴口罩對耳朵的磨損。在場每位爱心人士都感受到能夠幫助到老人的喜悅，倍感溫馨。她感謝活動總召集人Annie Wang王安妮和副召集人Larry Liu辛苦安排。其他獅友們也充份發揮獅子會互幫互助的獅友情誼。

醫院代表Chantell Lopez對獅子會的善舉表示感謝，並表示醫院專門有服務華人 老者的部門，很感謝華人社團對社區的幫助。亞市市議員鄭博仁和April Verlato出席、巴沙迪那Host獅子會Tom Manger等人也參與活動。鄭博仁25日宣布正式加入獅子會，成為會裡最新成員。他表示，雖然因為新冠疫情一些亞裔 遭受仇恨犯罪事件，但華人社團一直努力回饋社區，釋放善意，希望大家和諧共處。