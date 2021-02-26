鑽石獅子會捐口罩 送愛到養老院
為幫助生活受到新冠流行嚴重影響的養老院和長期護理設施中心的老年人和殘疾人，洛杉磯鑽石獅子會25日為聖塔安妮塔康復醫院捐贈口罩、口罩延長器，醫用護目鏡等醫院要求的日常用品。
鑽石獅子會會長裴映棋（Angel Peil）表示，這次活動有將近20人出席，捐出4萬片以上一次性以及KN95口罩，500個口罩延長器，百餘元愛心捐款。其中口罩延長器是老人們特別要求的，能減輕老人長時間佩戴口罩對耳朵的磨損。在場每位爱心人士都感受到能夠幫助到老人的喜悅，倍感溫馨。她感謝活動總召集人Annie Wang王安妮和副召集人Larry Liu辛苦安排。其他獅友們也充份發揮獅子會互幫互助的獅友情誼。
醫院代表Chantell Lopez對獅子會的善舉表示感謝，並表示醫院專門有服務華人老者的部門，很感謝華人社團對社區的幫助。亞市市議員鄭博仁和April Verlato出席、巴沙迪那Host獅子會Tom Manger等人也參與活動。鄭博仁25日宣布正式加入獅子會，成為會裡最新成員。他表示，雖然因為新冠疫情一些亞裔遭受仇恨犯罪事件，但華人社團一直努力回饋社區，釋放善意，希望大家和諧共處。
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