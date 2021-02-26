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英雄工資 狗熊效應

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「英雄工資」響徹南加，政客們讓資本家拿出部分利潤，為一線員工漲薪，頗有「路見不平一聲吼，該出手時就出手」的好漢風采。不過此舉屬慷他人之慨，全然不顧經濟運行規律，其造成的「狗熊效應」，老百姓只能含淚承受。

新冠疫情以來，加州消費者物價指數(CPI）仍逐月上漲；從2020年2月的274.917，增加至12月的277.885。通貨膨脹率1.07%雖然較為溫和，但考慮到大型公衛事件往往伴隨通貨緊縮，且財政、貨幣紓困政策「放水」的影響仍未完全顯現，再加上加州政府剛剛出台的76億元紓困方案，未來通貨膨脹率大增可見一斑。

經常買菜的讀者，想必對CPI上漲頗有感觸。例如疫情以前，牛尾每磅7.99元在許多超市隨處可見；現如今，只在少數超市有售；且部分超市的牛尾價格，已漲至每磅12.99元。

在「菜價不斷上漲」的大環境下，南加政客高舉「英雄工資」大旗，喊著「消除收入差距口號」，要資本家為一線員工加薪。可謂慷他人之慨，美自己之名。

「英雄工資」的加薪對象，通常是大型連鎖企業僱員。考慮到各分店盈利狀況不同，對於盈利頗豐的店面，能較好吸收成本上升；利潤率較低的店面，則很可能被迫關店或縮減僱員數量，反而造成更多人失業或僱員工作負擔加重。只考慮僱員人數、不考慮店面盈利狀況的「一刀切」政策，從總體上看，是否真正讓一線僱員獲益，有待商榷。

儘管部分零售商因疫情期間的囤貨潮獲利上漲，但大環境下，仍然面臨亞馬遜等電商強有力的衝擊。許多零售實體店將被網店取代的大趨勢不變，在疫情結束後，實體零售店的盈利持續增長能力存疑。此時讓企業拿出寶貴盈利，為一線僱員加薪，將削弱其「自由現金流」，讓部分資本無法流入利用率更高的領域。因為相比短暫的數月漲薪，企業再投資實現轉型、永續經營，從長遠上看，對僱員更有利。相比簡單粗暴的漲薪，或許提供技能培訓、股權激勵等或許更有效。

市場經濟，通過供求關係這隻「看不見的手」調節價格。在利潤不便的情況下，用工成本上升。依據亞當斯密的「國富論」，理性生產者只考慮利潤最大化，用工成本的上漲最終會轉嫁到消費者或僱員身上。前者導致商品價格上漲，後者則是要求更高工作效率。

在紓困政策不斷放水，加上零售商用工成本上升的雙重作用下，加州居民「買菜必漲價，超級加倍」的「狗熊效應」很難不出現；屆時真可謂是政客賺美名，苦果百姓吞。

疫情 利潤 紓困

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