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零售家電巨擎Fry's 結束近36年營業 永久熄燈

記者楊青／綜合報導
Fry's電器高層24日發布一項書面聲明，宣布將關閉其在全美九個州的31家大型零售店，長達近36年的家電王國將永久熄燈。（Fry's官網翻拍）
Fry's電器高層24日發布一項書面聲明，宣布將關閉其在全美九個州的31家大型零售店，長達近36年的家電王國將永久熄燈。（Fry's官網翻拍）

零售家用電商巨擎Fry's電器（Fry's Electronics）24日宣布，將關閉其在全美九個州的31家大型零售店，長達近36年的家電王國將永久熄燈。包括加州各地的所有大型零售店，也將全部關門。

Fry's電器24日發布聲明，表示公司經過審慎考慮後，艱難地做出永久關門的決定。除了近年來零售業面臨的巨大挑戰外，新冠疫情也使Fry's的生存更加艱難 。該公司將通過有序的清盤程式實施關閉，希望最大程度符合公司、債權人和其他利益相關者的利益。

聲明表示，Fry's從2021年2月24日停止正常運營，開始清盤，降低成本，避免額外負債，最大限度地減少對客戶、供應商、房東和同事的影響，並最大限度地提高公司資產對債權人和其他利益相關者的價值。

Fry's也正在與維修和託運供應商聯繫，幫助他們瞭解這對他們意味著什麼，以及協調下一步怎麽辦。

Fry's要求那些目前正在修理設備的客戶，或需要從他們公司取貨的託運供應商，可通過電子郵件聯絡客戶服務部門，[email protected]，或可撥打800-811-1745，安排交接事宜。

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