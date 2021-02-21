情人節長周末 加州邊境查獲4起毒品走私案 緝毒犬建功

加州巡邏隊在情人節周末查獲四起毒品走私案，市值36萬4840美元，緝毒犬建功。（海關邊境保護局提供）

今年的農曆春節和情人節及總統日組合成一個歡樂的長周末，然而毒犯卻企圖乘虛而入。在南加州美墨邊境El Centro管轄區，巡邏隊在該周末接連查獲四起走私案，收繳了市值36萬4840美元 的毒品 ，緝毒犬屢屢嗅出車內藏毒為破案建功。

第一起發生在12日上午11時30分，一輛道奇休旅車（Dodge Journey）到達111號公路出入境檢查站，車上有一名乘客未能提供身分證明。在複查過程中，邊境巡邏隊的緝毒犬（K-9）向這輛車發出了警報，隨後安檢人員在前排乘客座位區，發現了幾包塑料袋，包裝內的晶體狀物質為甲基苯丙胺（methamphetamine），重量約為2.08磅，估計價值為5200美元。巡邏隊將車上的一名32歲美國公民 駕駛和一名33歲美國公民乘客，連同車輛和毒品一起移交給聯邦緝毒署（Drug Enforcement Administration）。

第二起事件發生在12日下午3時40分左右，當時一輛銀色日產Sentra進入86號公路出入境檢查站，緝毒犬向這輛車發出了警報。安檢員在復查中，發現了塑料袋有397粒毒藥丸，估計市值為9萬8145美元。駕駛是一名26歲的美國公民，他和車輛及毒品一起移交給了Imperial縣警察局查辦。

第三起事件發生在13日下午10時30分左右，當時一輛灰色Kia Soul駛入86號高速公路檢查站，被緝毒犬發出警報。在復查過程中發現了三個塑料包裝藏在了滅火器內，其中一個包裝內的晶體狀物質芬太尼（fentanyl）呈陽性反應，其他兩個包裝有藍色小藥丸（oxycodone），測試均為陽性。三個包裹的毒品總重量約為4.64磅，估計價值13萬1520美元。駕駛是29歲的美國公民，他和車輛及毒品都被移交給了聯邦緝毒署。

第四起事故發生在14日下午6時56分左右，當時一輛灰色的本田雅歌（Honda Accord）進入86號高速公路檢查站，緝毒犬向該車發出了警報。安檢人員發現了50個塑料包裝的可疑毒品藏在氣罐中。包裝內的晶體狀物質是甲基苯丙胺，特性測試呈陽性反應，總重量約為51.99磅，估計價值12萬9975美元。駕駛是一名19歲的美國公民，他和車輛和毒品一起移交給聯邦緝毒署。