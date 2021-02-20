專家：亞裔親屬移民將成大趨勢

亞美公義促進中心的行政主任楊重遠預計，2055年時亞裔移民將成為美國移民群體的大多數。（EMS提供）

川普執政四年期間，移民政策不斷收緊，現在新總統拜登 上台，包括亞裔 、西語裔等不同背景的移民權益團體都鬆了一口氣；但是民主黨執政之下，移民社區面臨的政策制度變更，也同樣備受關注，這也讓移民社區不敢掉以輕心。

少數族裔媒體服務中心（Ethnic Media Services）為此特別舉辦論壇，邀請多位移民權益專家進行線上座談，剖析在拜登政府之下，移民的改革會有哪些新的面相。

在亞裔社區中，有專家也預計，親屬移民將成為大勢，估計到2055年亞裔移民將成為美國移民群體的大多數。

作為拜登移民政策改革的顧問，「全國移民法律中心」（National Immigration Law Center）的行政主任辛卡皮（Marielena Hincapié）相信，現在對於移民家庭 而言會是一個嶄新的開始，並且形容過去四年川普就是在對移民「開戰」。

作為移民政策改革的重點，「夢想生」（Dreamers）一直是新聞的焦點之一。所謂的夢想生，指的就是獲得「DACA」狀態的無證移民，他們在年幼的時候來到美國，獲得DACA狀態之後可以工作。但是這部分人的身分合法性問題始終沒有得到一個長久的解決辦法，在拜登政權一上任就立刻頒布了DACA夢想生的改革法案，讓這部分人可以在五年之內完成綠卡入籍的手續。

另外，像是「臨時保護身分」（Temporary Protected Status，簡稱TPS）的移民，也同樣將被賦予永久合法的居留權利。

至於與華裔、亞裔移民密切相關的「親屬移民」（Family immigration）類別，也將會是另一個移民大趨勢。來自亞美公義促進中心（AAAJ）的行政主任楊重遠表示，如今40%的移民都是來自亞洲，等到2055年的時候，亞裔移民將成為美國移民群體的大多數。

「近幾年來，美國70%的亞裔移民都是依靠親屬移民來的，現在美國90%的亞裔，要麼是移民，要麼是移民的子女。」楊重遠說。

此外，外界也普遍預計，拜登將會撤回此前川普備受爭議的「公共負擔」（Public charge）政策。川普政府在2019年時將「公共負擔」的定義擴大，試圖阻止未有綠卡身分的移民享受社會福利。該政策又被稱用作綠卡申請者的「富人測試」。