南灣老人關愛團 線上義演送暖

南灣青年組成的義工團在疫情間給予長輩歡樂，每個月選一天在線上做直播演出表演。（朱寅達提供）

老人院受疫情 影響嚴重，長期與院外世界隔離，缺少人間溫暖，內心感覺寂寞孤單。托倫斯（Torrance) 有一幫青年組成的「南灣老人關愛團」（South Bay Senior Care Organization），為在疫情間給長輩帶來歡樂，每月一天在線上直播演出，邀請老人在線觀看。2月20日在Youtube頻道上就有一場演出。

疫情爆發之前，該組織固定每月進行一次老人院實地探訪，義工現場陪伴老人聊天，有時也會在過年過節時，安排節目娛樂老人，直到去年3月新冠疫情爆發被迫停止探訪。青年義工們在疫情期間惦記長輩，透過「線上」方式傳遞溫暖，開設Youtube頻道並定期表演節目，並將每期節目製成DVD發送至社區老人院，也收集或添購防疫 物資送往老人院。

「南灣老人關愛團」成立於2018年，由聖地牙哥 加大的華裔學生朱寅達（Harry Zhu) 創辦。朱寅達的媽媽趙宇表示，朱寅達自小熱心助人，13歲隨著慈濟探訪老人院，開始關愛長輩。趙宇有次陪朱寅達一起做義工，看到兒子蹲下身子用溫暖語氣陪老人說話，即便大學課業及實習工作壓力重，朱寅達每月還是固定搭乘巴士從聖地牙哥趕回托倫斯探望老人，恆久的愛心不僅感動了社區人士，趙宇也被兒子的毅力感動。「我想為老人家做點什麼」，朱寅達經常這樣對媽媽說。

趙宇說，兒子自小熱心服務社區，曾獲得托倫斯市長義工獎。2018年為了爭取更多服務社區的機會，並期許能給予老人們更多服務，2018年成立義工團並上網註冊為非營利組織。朱寅達認為，人生的價值在於奉獻，透過服務老人讓他實現了自我價值，看到老人們被關愛很開心。未來他希望透過更多不同型態服務老人回饋社會。

新春牛氣直播2月20日下午2時在線上舉行，觀看直播：https://www.youtube.com/watch?v=Is5_vzzCFbA

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