我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2782萬 破49萬死

加州新病例大減90% 灣區6縣堂食有望重開

全員打完第二劑 巴沙迪那老人公寓鬆口氣

記者李雪／巴沙迪那市報導
巴市這棟老人公寓曾一度出現新冠病例，讓居民擔憂。（本報檔案照）
巴市這棟老人公寓曾一度出現新冠病例，讓居民擔憂。（本報檔案照）

位於巴沙迪那市的Pilgrim Tower North老人公寓，近日其居民以及工作人員，接受CVS第二次上門注射輝瑞新冠疫苗。這棟公寓去年夏天曾出現過病例，讓這些70至100歲的住戶們擔心不已。第二針疫苗注射完成，也意味著老人們擔驚受怕的疫情生活，終於可以鬆一口氣。華裔住戶特別對公寓管理方和護工表示感激，也感謝疫情期間社會各界的關愛，幫助老人們度過了這個特殊時期。

華裔耆老蕭瀚瀾表示，該公寓的305位居民之中的210人、22位照顧老人的相關工作人員，在1月15日接受第一次注射，除了注射部位疼痛以外，並未聽說其他不良反應。面對第二次注射會引起嚴重不良反應的種種傳聞，憂心忡忡的居民們，在通過各種渠道聽取專家講解後，大多數人的想法是，「面對瘋狂、狡詐的新冠病毒，打疫苗可能會有風險，但如果不幸感染新冠病毒，風險更大！所以還是要打！」

本報先前報導，這棟公寓樓裡華裔住戶占了大部分，且大多是80歲左右，不少都有基礎疾病，屬於高危人群。早先6月時曾出現病例感染，令不少居民擔憂不已。尤其在疫情高峰期時，不少華裔老人都非常謹慎，盡量不出房門，不乘坐電梯等。但一些居住樓層高的老人爬樓梯也不太現實，甚至有住在11樓的住戶，孩子來送菜，老人從樓上用繩子吊上去，避免接觸。好在居民們嚴格做好防疫措施下，疫情並未進一步蔓延。

蕭瀚瀾表示，疫情在該樓一直處於有效防控，這與全體工作人員的努力和全體居民的配合分不開。他感謝公寓管理團隊，在疫情肆虐的困難時刻堅守崗位，避免這個高齡人口密集的高危人群中，發生大規模群體感染和病亡的事故。

此外，他對社會各界向耆老住戶的關愛表示感激。從去年4月，尤其防護物資相當緊缺時，就有洛杉磯華人營建公會給老人們送來了口罩和手套。後來也有震心教會一直專門為該公寓老人禱告祈福，還送來消毒紙巾和口罩。這些社會各界的愛心，使孤獨的老人們倍感溫馨親切。

蕭瀚瀾感激公寓裡的社工Mei Huei Lim小姐，始終站在防疫第一線。這位有三個嗷嗷待哺小孩的單親媽媽，不顧自己家庭的困難和疫情的風險，每天總是從遠在長堤（Long Beach）的家提早上班、推遲下班。為了執行乘電梯人數限制的規定，她經常在電梯前督促檢查和勸導；對於個別困難的老人，她也設法與老人的子女溝通。

他表示，尤其Mei Huei積極主動與有關部門聯繫，爭取到老人足不出戶就能在大樓內兩次接受新冠病毒檢測，以及兩次新冠病毒疫苗的注射。每次幾百口人檢測和注射，她都精心組織安排得井井有條。第一次注射時，她從早到晚8時多都沒有顧得及吃飯，卻擔心老人因等候太久而低血糖，拿著一些糖果送給需要的人。

疫情 疫苗 華裔

上一則

加州亞裔黨團推薦邦塔 出任加州檢察長

下一則

打擊幽靈槍 洛市起訴Polymer80

延伸閱讀

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測

難堪…美外交官接種WHO未批准俄疫苗 接受中肛拭子檢測
休士頓老人公寓斷水斷電兩天 美福藥局急送熱湯救援

休士頓老人公寓斷水斷電兩天 美福藥局急送熱湯救援
陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣

陳時中抱怨疫苗遭攔截後 德國BNT疫苗承諾會售給台灣
港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣

港府設保障基金 打新冠疫苗傷亡最高賠償300萬港幣
Cal Poly Pomona新開疫苗注射站每天最多1萬人

Cal Poly Pomona新開疫苗注射站每天最多1萬人
紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

紐約預約疫苗系統太複雜 市議員建議「送上門」

熱門新聞

搶案發生的廣場。（谷歌地圖）

在麵包店內被搶 南加華婦：這是很可怕的現象！

2021-02-15 20:37
現在從中國回美國的旅客人數有限。（檔案圖）

中美線 中國航班突接連取消

2021-02-13 01:19
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完兩針新冠疫苗無反應擔心沒抗體 專家說可以這麼做

2021-02-12 15:15
華裔婦女在麵包店被搶皮包。（視頻截圖）

世說新聞／大過節華人失財又受傷 這些小習慣竟是誘因

2021-02-17 13:11
有一批群眾打完兩針後幾乎沒什麼反應，副作用小造成「恐慌」。（路透）

打完2劑疫苗反應小 華人擔心沒抗體 專家：不代表疫苗無效

2021-02-14 01:18
加州16歲至64歲患有基礎疾病者從3月15日開始可接種新冠疫苗。（取自洛縣縣府臉書）

加州16歲至64歲患有基礎疾病者 3月15日起可接種疫苗

2021-02-13 14:03

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾

下一波暴風雪將至 冬季氣候警告影響全美逾1億民眾
未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證

未檢測病毒 中國博士生遭UIUC開除學籍 註銷簽證
華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失

華郵：就算疫情結束 數百萬工作也將從此消失
紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪

紐約市18日風暴又襲來 再降6至10吋雪
涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕

涉「勾結外國勢力」助李宇軒潛逃台灣 黎智英再度被捕