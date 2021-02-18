全員打完第二劑 巴沙迪那老人公寓鬆口氣

巴市這棟老人公寓曾一度出現新冠病例，讓居民擔憂。（本報檔案照）

位於巴沙迪那市的Pilgrim Tower North老人公寓，近日其居民以及工作人員，接受CVS第二次上門注射輝瑞新冠疫苗 。這棟公寓去年夏天曾出現過病例，讓這些70至100歲的住戶們擔心不已。第二針疫苗注射完成，也意味著老人們擔驚受怕的疫情 生活，終於可以鬆一口氣。華裔 住戶特別對公寓管理方和護工表示感激，也感謝疫情期間社會各界的關愛，幫助老人們度過了這個特殊時期。

華裔耆老蕭瀚瀾表示，該公寓的305位居民之中的210人、22位照顧老人的相關工作人員，在1月15日接受第一次注射，除了注射部位疼痛以外，並未聽說其他不良反應。面對第二次注射會引起嚴重不良反應的種種傳聞，憂心忡忡的居民們，在通過各種渠道聽取專家講解後，大多數人的想法是，「面對瘋狂、狡詐的新冠病毒，打疫苗可能會有風險，但如果不幸感染新冠病毒，風險更大！所以還是要打！」

本報先前報導，這棟公寓樓裡華裔住戶占了大部分，且大多是80歲左右，不少都有基礎疾病，屬於高危人群。早先6月時曾出現病例感染，令不少居民擔憂不已。尤其在疫情高峰期時，不少華裔老人都非常謹慎，盡量不出房門，不乘坐電梯等。但一些居住樓層高的老人爬樓梯也不太現實，甚至有住在11樓的住戶，孩子來送菜，老人從樓上用繩子吊上去，避免接觸。好在居民們嚴格做好防疫措施下，疫情並未進一步蔓延。

蕭瀚瀾表示，疫情在該樓一直處於有效防控，這與全體工作人員的努力和全體居民的配合分不開。他感謝公寓管理團隊，在疫情肆虐的困難時刻堅守崗位，避免這個高齡人口密集的高危人群中，發生大規模群體感染和病亡的事故。

此外，他對社會各界向耆老住戶的關愛表示感激。從去年4月，尤其防護物資相當緊缺時，就有洛杉磯華人營建公會給老人們送來了口罩和手套。後來也有震心教會一直專門為該公寓老人禱告祈福，還送來消毒紙巾和口罩。這些社會各界的愛心，使孤獨的老人們倍感溫馨親切。

蕭瀚瀾感激公寓裡的社工Mei Huei Lim小姐，始終站在防疫第一線。這位有三個嗷嗷待哺小孩的單親媽媽，不顧自己家庭的困難和疫情的風險，每天總是從遠在長堤（Long Beach）的家提早上班、推遲下班。為了執行乘電梯人數限制的規定，她經常在電梯前督促檢查和勸導；對於個別困難的老人，她也設法與老人的子女溝通。

他表示，尤其Mei Huei積極主動與有關部門聯繫，爭取到老人足不出戶就能在大樓內兩次接受新冠病毒檢測，以及兩次新冠病毒疫苗的注射。每次幾百口人檢測和注射，她都精心組織安排得井井有條。第一次注射時，她從早到晚8時多都沒有顧得及吃飯，卻擔心老人因等候太久而低血糖，拿著一些糖果送給需要的人。