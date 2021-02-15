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GPS帶錯路 男子大雪下受困塞拉縣山中7天

編譯組／綜合報導
司機受GPS指引走到臭名昭著的險路，被困塞拉縣雪地7天。 （美聯社）
司機受GPS指引走到臭名昭著的險路，被困塞拉縣雪地7天。 （美聯社）

一名在山區被困七天後倖存的太浩市（Tahoe）駕駛人告訴官員，他是被GPS導航系統，引導到一條惡名昭彰的險峻山路上，誤入歧途。

「人們盲目地跟隨他們的GPS」，塞拉縣治安警長費舍（Mike Fisher）說，當在城市裡，最壞的事情是它讓你走岔路。在山裡，民眾可能會失去生命。歸根究柢，司機們來到山區，需要為冬季出行做更好的準備，避免讓自己陷入危險境地。

塞拉縣官員說，日前在緊急調度員靠追蹤他的手機，在太浩國家森林中心一條偏僻的鄉村道路上兩小時後，也是他開始本應直奔朋友家的旅程的七天後，救援人員用直升機，將普萊賽縣的厄爾斯（Harland Earls）送到了安全地帶。

29歲厄爾斯從朋友位於草谷（內華達縣）的家中出發，驅車60哩前往楚魯克。在溫和的條件下，他的行程本來是走20號公路到80號州際公路，過唐納山口。但由於州際公路因大雪關閉，厄爾斯的GPS應用程序讓他改道上了一條被稱為Henness Pass Road的不知名的小路。

厄爾斯就是在這裡遇到麻煩，他的露營車無法在厚厚的雪層中移動。「幸運的是，他有準備，車上備有冬衣、露營設備和丙烷。」塞拉縣官員說。

在沒有他的消息後，厄爾斯的家人在49號公路上尋找他。由於未能找到他，他們於1月30日向執法機構發出警報，在整個內華達州、加州宇巴縣和塞拉縣進行搜索。

在雪地荒野中逗留一周後，厄爾斯把滑雪板綁在腳上，徒步走到有手機信號的地方，撥打了911報警電話。塞拉縣官員說，電話打通了，但調度員沒來得及確認他的GPS位置。公路巡警派出直升機。內華達縣搜救隊派出坦克般的雪地摩托。加州公路巡警局的飛行員，用直升機把厄爾斯送到唐尼維爾的安全地帶。

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