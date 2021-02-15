華裔藝術家田思聰 登名牌代言人

華裔3D視覺藝術家田思聰（Curry Tian）。（田思聰提供）

義大利 知名品牌Tod's與全球五位數碼領域新興藝術家合作，共同代言其新產品包包。五位藝術家專業各異，並來自不同國家，但都是該行業的崛起新星。其中唯一的亞裔面孔，是洛杉磯華裔3D視覺藝術家田思聰（Curry Tian）。

田思聰坦言，在接到Tod's邀請時，對這個品牌並不熟悉，後來問了媽媽才得知竟是有名的義大利奢侈品牌。她說，當時一位叫Jay的中間人聯繫她，邀請她與Tod's合作。在被問到為何會被選中做新品包包代言人時，她謙虛地說，「不知道，可能是看到了我的Instagram吧。」

田思聰自稱是很「佛系」的人，認為在美學習和工作經歷都很幸運，常常會有工作室或項目主動邀請她參與。但也不諱言她確實花了很多時間在專業上。「我的生活其實很簡單，大部時間都在工作。」她將自己的工作描述成「土法煉鋼」，即積少成多，精工細活出作品。

華裔3D視覺藝術家田思聰（Curry Tian）。（田思聰提供）

田思聰坦言尚未有未來的發展目標，她說能力還不夠，未來短期會回中國，沉澱一段時間，可能會自我進修。她不希望一直做現在的動態視覺設計專業，希望可以轉行到其他領域。目前在洛杉磯視覺設計公司Logan.TV全職做藝術指導的她，手頭上還有不少兼職項目。她說，會先處理完手上的項目，再做下一步打算。笑說生活中做到「沒有目標」，專注當下，也是她的目標之一，她希望自己可以活得開心。

如果去看田思聰的個人簡歷，會發現她是個不折不扣的「學霸」。她去年剛畢業於南加州大學（USC）電影 與數位影像碩士專業，在來美求學前，在清華大學美術學院學習，獲得視覺傳達設計和新聞與傳播雙學位。

剛從南加大 畢業，田思聰就已經有很豐富的作品和重量級的獎項。她的作品「擬像」在2020年獲得第47屆學生奧斯卡（Student Academy Award）「代替／實驗」組競賽中獲得金獎。她參與過的影視創作包括網劇「唐人街探案」片頭，美劇「狂歡命案」片頭等。

田思聰曾在採訪中說自己一直對語言權力、女性身分認同等社會性議題，包括東西方對話等保持興趣，希望有機會可以籌備自己的電影。