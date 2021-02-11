不同的民調顯示，約三分之一至四分之一美國 民眾表示，堅決拒絕注射疫苗 。猜想這批「鐵齒」民眾，就是拒戴口罩、不怕傳染的同一群人，也可能是川普的死忠鐵粉。佛奇等公衛專家說，美國必須有70%至85%人口接種疫苗，才能達到群體免疫，真正脫離疫情 威脅，看來這個目標更遙遙無期了。

情勢很明顯，即使疫苗加緊生產，今年夏秋美國能充分供應各年齡層民眾施打，但政府難有法律強制，社會各角落將充斥兩、三成不打疫苗的人，成為病毒傳播主要群體。而即使打過疫苗，專家說，本身不感染病毒卻可能帶病毒，傳播給其他人，所以今年底甚至明年，或許我們同樣離不開口罩，嚴峻防疫措施持續。

不打疫苗的人可能成為美國的「公共負擔」或「不定時炸彈」，破壞社會秩序。但能怪誰呢？號稱自由的美國就是這樣，這是美國「必要之惡」，使社會變得不安全。

前幾天，網上有一則居家監控視頻流傳，賓州小鎮兩名鄰居因為剷雪暴發口角衝突，互相以F開頭的話辱駡對方。一名男子憤而回家拿手槍，對著鄰居夫婦開火，兩人重傷倒地後，這名男子又回去拿出長槍，對著受傷的鄰居身體像行刑一樣：砰！砰！砰！把鄰居解決了，然後自己飲彈自盡。

犯得著這樣嗎？美國社會戾氣充斥，竟變成這樣。華裔在漢庭頓公園好心勸人戴口罩，被回嗆「為什麼不滾回中國」，一點不稀奇。有人說，這些現象是冰山一角，代表美國國勢盛極而衰，一葉知秋。也有人說，任何國家都有極端或鄙劣的人，毋須以偏概全。

不戴口罩、拒打疫苗，表面看傷害的是自己，其實也威脅別人安全，破壞國家防疫，政府卻不敢管，也管不了。憤慨的旁觀者忍不住可能說，就讓這批人感染病毒罷，如果病歿了少一個是一個，怨不得人。但他們也加重公共醫療系統負擔，影響所有商家營業，有如流動炸彈四處走，威脅所有善良民眾安全。

那廂拒打疫苗，這廂卻有許多人拚命「走後門」，或冒充醫護雇員，或到各接種地點「插隊」，或等候剩餘疫苗，好搶先注射保命。這些人被批評，但比起不打疫苗似乎要好得多，因為早晚所有人都會接種，只是搶先幾周或幾個月。

共和黨支持者常嘲笑民主黨主政各州，譬如加州、紐約，疫情比紅州嚴重。殊不知這些地區是國際都會，人口密集，本來就比鄉村地區更容易感染。而共和黨地盤如德州，近日有位國會眾議員染疫病逝。

等疫苗注射普及化後，拒絕疫苗的人口眾多的州，如疫情持續嚴重，一批批民眾病重或病歿，失去生命的教訓不知能否喚醒這批反科學、反知識的民眾接受疫苗？這批人小時候難道沒注射過天花、麻疹等疫苗？或純粹是標新立異耍任性？個人自由濫用，真教人為美國的國民教育失敗，或社會的反智傾向感歎。