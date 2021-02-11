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世報慶45周年 訂報送超值禮品

記者王若然／蒙特利公園市報導

洛杉磯世界日報為了感謝讀者多年來的支持與愛護，在45周年社慶之際將特別推出訂報優惠活動。即日起凡新訂或續訂世界日報當天送報到府一年期280元的讀者，即可免費或以限時加價的優惠獲得精美禮品，數量有限，先到先得。

新訂或續訂一年送報到府的讀者，可以免費獲得世界日報30元禮券一張，或是價值40.99元的成田家電多功能電火鍋一個。只是30元禮券不得抵用本次訂報費用，但可用於未來世界日報的訂閱費和小家電購買費用。

除了以上兩種任選一樣的免費禮品之外，讀者還可以選擇加價購買四種禮品之一。分別是加價六元購買DASH1.2L的氣炸鍋（原價50元），加價25元購買九陽智慧溫控5公升的紫砂煲（原價65元），加價29元購買成田家電的多功能養生壺（原價85元）， 或是加價250元購九陽最新款自動清洗破壁豆漿機（原價389元）。

以上免費禮品和加價禮品都只能任選一樣，不得與其他優惠合併使用。

該活動即日起開始，參加活動的民眾請於3月1日後到報社領取禮品，出發前請來電確認：323-2684982轉191。不方便自取禮品的民眾可自付30元選擇郵寄到家。洛杉磯世界日報地址：1588 Corporate Center Dr. , Monterey Park, CA 91754。詳情請見2月11日 C10廣告。

世界日報推出45週年慶訂報送禮品活動。
世界日報推出45週年慶訂報送禮品活動。

世界日報 洛杉磯

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