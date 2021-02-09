洛城新語／睡酒店、包三餐 遊民真幸福

新冠疫情 持續逾一年，加州 居民普遍苦不堪言，防疫 避災，有人丟了性命，有人丟了工作，有人減薪，有企業裁員，大夥苦哈哈對抗新冠病毒，在加州卻有一群人例外，反倒是「因疫得福」。

執政的民主黨，基於人道主義，善待弱勢族群，在疫情最嚴重之際，也未忘記照顧弱勢，對於流浪街頭的遊民投予關愛的眼神，特別配合聯邦政策，撥出大筆經費推出「門匙計畫」，解決疫情期間遊民防疫的問題。

在門匙計畫之下，部分流落街頭的遊民有了安身之處；為妥善照顧避免感染新冠病毒，安置遊民的旅館配置了醫護人員，甚至因為遊民群體的特殊性，連心理諮詢都派上場，可說設想周到。

租用旅館安置遊民，在疫情爆發時刻，為了避免遊民成為疫情擴散源頭，如此考慮可謂未雨綢繆，無可厚非。而且防疫周到，三餐都送到房內，也有必要，只是既為了防疫，又准遊民自由進出，門禁鬆散，就值得商確。

以蒙特利公園市林肯酒店收容遊民為例，三星級酒店，每天可更換床單被套，三餐要求變化，七天菜色不一樣，還能容許寵物進住，近乎一年時間免費吃住，有醫護人員照顧，想出去走走，就可自由逛街，號稱防疫，其實如同豪華級「度假」；既無任何負擔，也無任何約束，與平日朝九晚五的老百姓相較，不禁浩嘆「吾生也不幸，竟不如遊民」。

事實上遊民問題，在加州已成了毒瘤，投入數十億經費，不僅未見成效，反而日趨嚴重。尤其是一再加碼照顧，拚命想設收容中心安置，甚至有意投入7.5億元購買旅館成立永久安置中心，結果是施惠愈多，各處遊民近悅遠來，並未真正解決問題，成了「遊民天堂」，真的是剪不斷理還亂。

如何安置遊民，以洛杉磯縣而言，傾向先設置臨時住所收容，再設法建設永久設施安置，或者小額補貼，希望遊民不再流落街頭。而洛杉磯縣居民對於扶助街友，也很給力，透過Measure H公投，同意提高消費稅，初估每年有3.5億元協助弱勢。無奈的是這些措施都是治標不治本，未能真正解決遊民的核心問題，反而因為看似照顧遊民，卻使遊民人數不減反增，更增社會負擔。

遊民的成因有經濟問題、精神問題、毒品問題，還有社會救濟制度問題，其中牽涉就醫、就養、就業，或就學問題，並非單純安置即可一刀切解決各種問題。以這些年的處理經驗來看，只有更壞，難以改善。

諷刺的是，這波疫情肆虐，竟有顯著的差別待遇，整日無所事事的遊民，疫情來臨受到高度重視，享受高人一等的「度假」待遇，而老實納稅人還得每日為三餐奔波，承受染疫風險，兩相比較之下，尋常百姓也不得不浩嘆自身是三等公民，直呼「遊民比我幸福」！