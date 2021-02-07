洛杉磯僑教中心2.9重啟 採預約制
駐洛杉磯台北經濟文化辦事處洛杉磯華僑文教服務中心，1月25日兩名人員相繼確診感染新型冠狀病毒(COVID-19)。經過關門兩周並全面消毒，洛僑中心2月9日起，將恢復提供僑民預約服務。
除確診同仁外，其餘同仁均依規定居家隔離並接受檢測結果均為陰性。2月9日起採預約制服務，服務方式如下：
必須至洛僑中心索取文件表格或其他公務聯繫事項的僑胞，需事先致電預約，或於周二至周日上午10時至下午6時電洽626-443-9999或電郵至[email protected]。進入該中心辦公場所時，需遵守防疫規範：配戴口罩、測量體溫及以實名登記等。
如需遞送申請文件，亦可投遞於洛僑中心大門口左側還書箱，或郵寄至洛僑中心(Culture Center of TECO in Los Angeles：9443 Telstar Ave, El Monte, CA 91731)。
洛僑中心最新公告事項請隨時查閱官方網站（https://www.ocac.gov.tw/la2）及臉書(https://www.facebook.com/ocac.elmonte)
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