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保險專家:投入退休帳戶及年金 有利於延稅

記者謝雨珊╱洛杉磯報導
華興保險總裁張國興介紹養老年金。（本報檔案照）
華興保險總裁張國興介紹養老年金。（本報檔案照）

2020全球經濟大起大落，隨著報稅季將至，華興保險5日舉辦「新年報稅季，退休年金規劃及稅務影響」線上講座，為大家全面解析退休年金管理的策略和省稅技巧。

華興保險總裁張國興分別介紹傳統IRA退休帳戶、Roth IRA退休帳戶、及401(k)退休計劃的好處及規定。

存入傳統IRA退休帳戶的金額可抵扣收入，提款時需繳所得稅。2020年每年存入上限為一人6000元；年滿50歲以上，存入上限為一人7000元。401(k)退休計劃由雇主提供，存入401(k)的錢不需報稅，在規定年齡領取時，需要納入所得稅繳稅。2020年每年存入上限為1萬9500元；年滿50歲以上，存入上限為2萬6000元。以上這兩項退休帳戶均有延遲納稅的好處；59.5歲後才可以取錢，提前領取有10%罰款。

在存放入Roth IRA退休帳戶的金額，將先繳納個人所得稅，領出時則不需繳稅。2020年存入上限為每人6000元；年滿50歲以上，存入上限為每人7000元。好處在於免徵收帳戶內的收益所得稅；59.5歲後才可以取錢，提前領取有10%罰款。

以上的規定在新冠肺炎疫情衝擊下，出現了一些變化。會計師施啟祥分享關於退休金相關稅法規定說，2020年是個災難年，政府通過兩項紓困法案，其中紓困關懷法案（CARES Act) 允許任何年齡的染疫者，從退休帳戶中領取最多10萬元的金額照顧家人或自己，領取這筆資金沒有10%罰款；民眾若到了強制領取資金的年齡，2020年不領取部分退休金也沒關係，沒有10%罰款。

他也提醒民眾，根據2019年通過的安全法案（SECURE Act)，強制領取退休帳戶內的資金年齡已從70.5歲提升至72歲。必須提領的資金將根據年齡計算。

除了退休帳戶對省稅有幫助，張國興也鼓勵大家投入養老年金，因為年金同樣有延稅的好處。存款可為稅前或稅後收入，投資收益以延稅方式積累，實際領取年金當年才需繳納當期收益所得稅；亦可為購買者提供終身收入，管理「人活著，錢卻沒了」的風險。不過國稅局規定，59.5歲以前不可提領年金，否則將繳10%罰款。

退休金 報稅 紓困

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