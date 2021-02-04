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流傳華店遭搶影片 不在南加

記者王全秀子╱聖蓋博市報導
網路日前流傳全統廣場一間華資店家遭遇搶劫，後經證實此案發生在舊金山，並非南加州。（記者王全秀子╱攝影）
網路日前流傳全統廣場一間華資店家遭遇搶劫，後經證實此案發生在舊金山，並非南加州。（記者王全秀子╱攝影）

南加華人圈近日流傳一則影片，顧客在一家華資商店購物，使用現金結帳時遭一名非裔男子搶劫，公共治安引人擔憂。此外還有南加華人流傳，發生搶劫案的商家位於華人聚居的聖蓋博市全統廣場內，事實上搶劫案發生在舊金山的華資商店。

從網路流傳的店內錄像可看出，案發時間是1月29日下午4時30分，當時商家和顧客一邊交流一邊為其打包產品，門外一名瘦高男子三番五次在門口探望，隨後進入商店走向收銀台，當顧客拿出現金準備結帳時，該男子衝上前搶走顧客手中現金，期間還發生身體衝撞，在奪走錢財後馬上逃離現場，顧客和店家均受到驚嚇。

南加華人圈有傳聞案發地點位於全統廣場某商家，3日本報記者走訪，經店員澄清，此案發生在舊金山，並非南加。透過與影片對比，全統廣場的這間商店陳設，與影片的案發地確有不同。

全統廣場巡邏保安稱，他未曾接到報案。後經證實，原來這是一場烏龍。本案的發地雖在舊金山，但目前南加治安狀況也引人擔憂。巡邏保安稱，全統廣場的店鋪門口有很多監控，治安還不錯，他們是24小時不間斷巡邏，平日三班制，凌晨12時至早8時，早8時至下午4時，下午4時至午夜12時，平日一班是一人巡邏，周末一班是兩人。

一名不願具名的雜貨店業者表示，治安還可以，但新冠疫情導致生意不景氣，廣場內部分店鋪因經營不佳而結束營業，有許多仍在營業的商家在苦苦掙扎，他們不希望發生類似搶劫案，這不僅讓商家生意雪上加霜，也會為顧客帶來負面情緒而不敢再光顧。

全統廣場有24小時巡邏保安。（記者王全秀子／攝影）
全統廣場有24小時巡邏保安。（記者王全秀子／攝影）

南加 華人 舊金山

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