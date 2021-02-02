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橙縣華商獎學金 大學4年2萬元 3/16報名截止

橙縣訊
橙縣華人商會基金會獎學金2020年得獎人。(主辦單位)
橙縣華人商會基金會獎學金2020年得獎人。(主辦單位)

橙縣華人商會基金會提供的2021橙縣華商獎學金，即日起至3月16日接受報名，請上網申請:occaccf.org

該基金會每年選出十位學生獲得「橙縣華人商會基金會學者(OCCACC Scholars)」殊榮，每位得獎人每年可得5000元大學獎學金，四年大學期間總共可以拿到2萬元獎學金。

橙縣華人商會基金會獎學金申請資格是：父母雙方至少一位是華裔；家住橙縣或洛杉磯縣附近的居民；家庭年收入低於8萬5000元，學生必須是2021年高中畢業，並已得到大學入學許可的新生，學生提供自傳、推薦信；高中成績單(non-weighted, GPA3.0以上)，SAT成績不低於1100分(new SAT)，或ACT成績不低於25分。

基金會評選機制周全，每一年評審理事們首先進行書面審核完成初選；然後對初選入圍者進行家庭訪問，充分瞭解學生的抱負、志趣及其家庭狀況，決定複選入圍者；最後再經過與全體評審理事們面談甄選出十位得獎人。

申請資格及詳細內容上網查詢和報名：www.occaccf.org，若需進一步諮詢電郵：[email protected]，或電話:949-431-6595。

橙縣 華人 入圍

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