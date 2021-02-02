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史丹福學者 周宏杰領軍胰島素研究

記者王若然／洛杉磯報導
周宏杰（Danny Chou）。（視頻截圖）
周宏杰（Danny Chou）。（視頻截圖）

南加州玉山科技協會日前舉辦線上科技論壇，邀請史丹福大學（Stanford University）小兒科與內分泌科副教授周宏杰（Danny Chou），探討其在美求學之路及其所從事的胰島素研究成果。

周宏杰生長於台灣宜蘭羅東，隨後一路求學「升級」進入頂尖學府，成為大學副教授擁有自己的實驗室，是名符其實的「學霸」。高中時他就展現出對生物化學的興趣，考上台大化學系，畢業後又進入哈佛大學讀化學博士。2011年博士畢業後又到了MIT實驗室進行了四年化學類研究。

2014年周宏杰受聘猶他大學擔任副教授，開設自己的實驗室。六年後，又聘任為史丹福大學副教授，除了開設實驗室主導科研項目，還創辦了自己的胰島素藥品公司。

周宏杰從猶他大學開始的重要研究課題，就是與糖尿病人息息相關的胰島素研究。目前，美國約有三分之一的糖尿病人，注射胰島素是控制血糖的主要手段之一。但是目前的胰島素還不能有效地控制血糖，原因是胰島素在人體內發生作用需要時間，通常三、四個小時，在探測到人體血糖超高時，注射胰島素後無法立刻降低血糖。另外，過量注射胰島素還會造成血糖偏低也很危險。而且，如果糖尿病人一天內的血糖指數不能維持一定時間的正常指標，長期血糖指數升高會導致失明等惡性疾病。

周宏杰領導的研究團隊，從蝸牛胰島素中獲得靈感，改善了胰島素分子，讓胰島素進入人體後可以更快得起作用，進而可以改善胰島素控制血糖的效率。

周宏杰對於在美留學深造的華人學子提出很多建議。他說，目前美國大學有很多項目鼓勵將學術研究與實際應用結合，走出大學「象牙塔」，做出更有使用價值的研究成果。另外，他認為「熱情」是做研究的最好動力。有了熱情，可以讓人做出更有意義的研究。此外，從學術研究到自己開設公司，要學會與不同的人溝通，市場需求和學術研究是有差距的。

從「學霸」到大學老師再到公司老闆，周宏杰回憶起十年、二十年前時，希望自己當時就明白一些道理：「幸福是現實減去期望。」「工作、生活平衡是身體、心理健康至關重要的前提。」「學會自我調節是人生重要的課題。」「只有你自己可以定義你的成功。可以向模範人物學習，但沒必要攀比。」「做你認為最重要的事，人生有限，不能做到事事完美。」

周宏杰（Danny Chou）。（史丹福大學官網）
周宏杰（Danny Chou）。（史丹福大學官網）

血糖 糖尿病 美國

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