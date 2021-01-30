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加州疫情趨緩 近月「確診少一半」死亡數仍高

政策反覆 橙縣戶外可餐飲 很多人不知道

記者王若然／爾灣報導
橙縣餐廳已於25日下午即刻恢復戶外餐飲。（眉州東坡餐廳Yelp圖）
橙縣餐廳已於25日下午即刻恢復戶外餐飲。（眉州東坡餐廳Yelp圖）

加州州長紐森（Gavin Newsom）25日宣布解除加州居家避疫令，各縣依情況決定是否設限。橙縣（Orange County）依據加州政府指導方針，餐廳業可以立刻重新開放戶外用餐服務，但當地業者在稱讚該政令的同時指出，目前戶外用餐生意十分冷清。

紐森25日下午取消居家避疫令後，橙縣餐廳業者即刻恢復戶外餐飲業務。不過橙縣和洛縣仍處於經濟行為受限最多的紫色區域。根據橙縣政府25日發布的聲明，紫色等級多數非必要行業室內運營行為是不允許的，雜貨店（grocery stores）內部客容量最高不超過50%，動物園、水族館健身房可在室外開放，美甲店、理髮廳、穿孔紋身店可有條件室內開放等。

小型私人聚會一次不得超過三家人，一次聚會不得超過兩小時。

爾灣（Irvine）的華人餐廳「眉州東坡」經理Jay表示，雖然政令已開放戶外用餐服務，但是自餐廳26日開放以來，來戶外用餐的客人非常少。他認為是因為雖有新的政令，但很多顧客仍然不知道可以戶外用餐。加上這幾天陰雨連連，天氣寒冷，因此來戶外用餐的客人很少。

Jay說，政策反覆，也給餐廳經營造成影響。每次政策開放伊始，民眾都比較猶豫要不要在外面吃飯，大多呈觀望態度。政策這樣來來回回，很多人都不清楚目前到底是什麼政策。餐廳只能通過電話、社交媒體的宣傳，讓客人知道政策的改變。

然而對於此次加州取消居家避疫令，允許餐廳戶外堂食，Jay表示對餐廳來說仍是好事。相信過幾天天氣轉好，加上餐廳宣傳，應該會有越來越多的人來戶外用餐。

對州長居家避疫令一直持懷疑態度的橙縣縣政委員韋格納(Don Wagner)，歡迎州長的這一行動。他表示這一時刻來的太晚，「州長並沒展示任何科學證據，表明戶外餐飲或類似活動，是導致疫情加重的原因。」他曾支持過罷免州長的活動。

加州25日取消居家避疫令，其中一個原因是有預測顯示，隨著節日後疫情高峰逐漸消退，未來四周南加州醫院ICU病房將重回15%的可用率。此外，加州各地疫苗注射正在進行中，預計可減緩疫情。

橙縣各行業重開規定
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加州 居家避疫 橙縣

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