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大氣河流來襲 未來兩天 南加防範暴風雨

王若然
南加未來兩天迎來暴風雨。（CHP）
南加未來兩天迎來暴風雨。（CHP）

洛杉磯訊】一場降雨風暴正在逼近南加州地區，氣象專家稱，南加迎來的這場大氣河流（atmospheric river）可能帶來具有破壞力的降雨，一直延續至29日（周五）。洛杉磯部分地區27日已迎來降雨，但降雨重頭戲將在28日(周四)。

氣象專家表示，這股低氣壓將給南加州地區，主要是San Luis Obispo和聖塔芭芭拉縣（Santa Barbara County）帶來二至三天的降水。洛杉磯縣預計會有1.5至3.5吋降雨。最大降雨量預計在范杜拉縣。

這股從太平洋上空形成的大氣河流，是今年最大的暴風雨，26日傍晚抵達北加州，灣區周二晚降下大雨，塞拉山則降下大雪。

國家氣象局（National Weather Service）稱，大氣流將在周四下午至周五來到范杜拉縣（Ventura）和洛杉磯縣。最強降雨也將出現在周四晚至周五早晨之間。降雨預計達數吋，對於被山火侵蝕過的地區，將有發生山體滑坡的潛在危險。高山地區也將降幾呎厚的積雪，伴隨中等至高強度大風。

國家氣象局對洛縣山脈地區（不包括聖塔蒙尼卡地區）的冬季風暴天氣由「觀察」等級上調至「警告」等級，時間從28日下午3時至29日下午3時，6000呎以上山脈預計降雪一至三呎厚。

此外，國家氣象局對山脈地區、羚羊谷、聖塔克拉利塔(Santa Clarita)、聖蓋博谷地區，也發布了泥石流「觀察」預警，影響區域包括湖泊附近，以及山貓野火和Ranch2野火影響的地區。

山谷風速將會達到每小時20至30哩。狂風最大時可達每小時50哩。洛縣山區大風警告將持續至28日下午3時。天氣預報稱，最強風或出現在San Gabriel Peaks 及Grapevine 地區，給駕駛帶來困難，尤其是大型車。

橙縣預計在28日下午至29日下午迎來降雨。預報稱，最強降雨或在28日午夜前開始一直到29日上午。屆時可能會出現雷暴，降雨每小時可達半吋。

氣象局警告，太浩湖地區降雪5至6呎，周二夜和周三通往太浩湖的公路都將關閉，計畫前往太浩湖的遊客務必小心，因為公路大雪，能見度等於「零」，極為危險。

一股從太平洋吹來的「大氣河流」26日傍晚抵達加州，太浩湖山區降雪預計達7呎。(G...
一股從太平洋吹來的「大氣河流」26日傍晚抵達加州，太浩湖山區降雪預計達7呎。(Getty Images)

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