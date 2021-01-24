我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州新增病例趨緩 比10天前的高峰期減35%

共和黨溫和派難配合 1400元紓困恐耗時數月或不到位

憂洩漏非法身分 移工不願接種疫苗

編譯組／綜合報導
部分移工不願接種，因為害怕身分洩漏，加上語言不通，錯誤訊息又滿天飛。（美聯社）
部分移工不願接種，因為害怕身分洩漏，加上語言不通，錯誤訊息又滿天飛。（美聯社）

加州全面接種疫苗的計畫，可能在南加遇到阻礙。當地多數農工都面臨類似問題，部分人害怕接種疫苗的同時，非法入境的身分被揭露而遭到驅逐，加上很多人就算身分合法，但不諳英語因此難以預約接種，更多人是因為二手傳播的錯誤資訊而對疫苗心存恐懼。

美國現有1100萬非法入境者，很多人擔心在預約或接種時身分曝光，因此不願意接種疫苗。加上前任川普政府對移民政策的大幅緊縮，更讓非法入境的人擔心身分曝光。有些錯誤資訊更宣稱，政府會在接種同時偷偷植入晶片，以追蹤非法入境者。

這些情況都讓防疫出現漏洞，部分團體近來就發起下鄉行動，希望以母語傳達正確資訊，並勸服農工接種，全美零工團結網絡（National Day Laborer Organizing Network）就是其中之一。

團體負責人之一Pablo Alvarado表示，他們最近就說服了南加一處葡萄園的農工，集體接種疫苗。這些團體的做法是，以西語或墨西哥原住民語言Purépecha直接向農工解釋，釐清錯誤資訊，並說服他們接種疫苗。

另外社群平台上的西語廣播也發揮作用。許多自己就是移工或低收的主持人，透過廣播讓南加鄉間30萬聽眾知道正確訊息。Pablo Alvarado表示，破解錯誤認知，正是說服移工接種的第一步。

不過，就算身分合法，通曉英文，但是之前的錯誤資訊太多，還是讓某些移民不願接種。住在紐約、58歲的Daniel Cortés就告訴美聯社，他八年來從未生病，而且都有照防疫規定來做，萬一接種疫苗後出現不良反應，不是太划不來了？

疫苗 非法入境 南加

上一則

公投成案 調味菸元旦禁令暫緩

下一則

供不應求 打疫苗出現「後備排隊潮」

延伸閱讀

「用盡每一滴疫苗」 FDA、輝瑞促用特殊針頭取額外劑量

「用盡每一滴疫苗」 FDA、輝瑞促用特殊針頭取額外劑量
加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打

加州疫苗之亂…90歲預約無門 65歲超車先打
南加疫苗普及恐遇阻 無證移民不願接種

南加疫苗普及恐遇阻 無證移民不願接種
紐約州政府樓和教堂增設疫苗站點 提高少數族裔接種率

紐約州政府樓和教堂增設疫苗站點 提高少數族裔接種率
診所「搶時間」用掉解凍疫苗 少數幸運兒提前接種

診所「搶時間」用掉解凍疫苗 少數幸運兒提前接種
大陸若送疫苗要不要？柯文哲：3月恐掀台灣政治攻防

大陸若送疫苗要不要？柯文哲：3月恐掀台灣政治攻防

熱門新聞

林永健再次講述自己的切身體會，形容副作用像是坐過山車。(林永健提供)

華裔醫生打第二針疫苗 副作用更多「像坐過山車」

2021-01-16 17:15
LL和妹妹雙雙感染新冠病毒，隔離十多天後雙雙轉陰，目前已恢復活力去猛獁山滑雪。（LL提供）

不想浪費 華裔餐桌上這麼做 與姊妹雙染疫

2021-01-22 20:41
16日晚被迫住進重症監護室的張秀娟，目前正與病毒頑强抗爭。(凱薩醫院)

華人一家三口感染 兒好轉 母進ICU 父愈來愈差

2021-01-17 18:23

驚！南加多人出現過敏反應 一批莫德納疫苗恐被喊停

2021-01-18 17:45
Jeff Engman出現肺部膿腫後遺症。（ABC7）

越來越多新冠輕症患者 康復後出現後遺症

2021-01-16 14:35
中國女明星鄭爽捲入代孕生子風波。（鄭爽微博）

在美找代孕？中國女星遭熱搜

2021-01-18 18:22

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」

上班回家發現妻子與小王床戰 他「後悔當時一個舉動」
桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光

桑德斯「路人甲」服裝爆紅 同款羽絨外套三天賣光
美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅

美國疫情來到轉折點？住院病例創單日最大降幅
縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世

縱橫媒體一甲子 談話節目主持人賴瑞金染疫過世
兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高

兆彩開出10億元頭獎 幸運兒在密西根州 史上第三高