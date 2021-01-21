華人期許拜登／團結美國 撫平族裔分裂傷口

拜登20日宣誓上任。(路透)

川普總統20日卸任，此前不斷鼓吹選舉無效，煽動川粉暴民闖占國會的動亂，造成國民難以彌合的分裂。拜登 自參選到當選總統，一再重申要尋求美國 團結，令不喜歡看到國家分裂的民眾對他抱有期待。社區人士指出，拜登將提出政策包容少數族裔，撫平族裔分裂的傷口。

事實上，近幾年美國種族問題逐漸擴大，為了團結人民的心，拜登打造史上最多元的內閣，更將恢復種族平等列為任期内四大優先事項之一。

政治評論員吳程遠表示，拜登本身較左派，走社會主義，上任後應會設法證明，他有能力修正川普過於右派的舉動，進而飲鴆止渴。川普在執政期間確實造成許多族群對立，不管是白人至上組織或是激進分子，均是美國存在已久的問題。拜登就職後，只能達到穩定人心，縮小族裔或人民分裂的問題，但無法完全根治種族問題。他認為，國民現有的分裂，將在經濟緩解、新冠肺炎疫情解除後，自然地有效得到化解。

平時關注美國政治的前台灣會館董事長林榮松表示，拜登上任後應該給予少數族裔較多包容，盡量撫平及照顧到少數族裔，化解美國現有的族裔分裂。拜登希望在上任百天前，推出平等法案，關注少數族裔經濟地位，促進種族平等。目前已有幾十萬的中南美洲人士從墨西哥邊界試圖入美，爭取被特赦的機會留美。他認為在眾多的少數族裔當中，拜登所推行的「平等法案」將對西裔或非裔較有利，對於亞裔來說，不見得是好事。

吳程遠同樣指出，美國提倡的平等法案一般都在剝削華人 的權益。他認為拜登政府將提出的「平等」，也許不是真正的平權，極有可能損及到包括華人在內的權益，希望大家理性並慎重觀察民主黨提出的「平等」。倘若拜登政府提出的平等法案，不利於華人，鼓勵華人團結一致，時刻關注留意自身權益，為華人族群站出來發聲。