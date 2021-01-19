紀念金恩 華人平權之路漫長

河濱市中心金恩博士紀念塑像。（本報檔案照）

1月18日是美國 非裔民權領袖金恩博士的紀念日，因為新冠肺炎疫情仍在持續，南加一些傳統紀念活動改為線上舉辦。也有部分民眾自發到南加各地金恩紀念地點或塑像前獻花，表達對偉大民權領袖的追思。華人 社區部分僑領或維權組織創始人也表達對金恩博士的緬懷，並指出華人在美國平權之路仍很長，隨著華人地位提升，要敢於發聲，積極維權，並幫助其他族裔一起爭取平等權利。

羅省中華會館主席廖美華表示，在民權領袖金恩博士紀念日，想到2020年5月間全美各地爆發的「黑人的命也是命」的運動（BLM)，也看到非裔族群團結起來產生的影響力。「華人的命也是命」，但華人傳統比較保守，一旦受到各種不公對待，也不願意講出來。華人在美國也常會遇到各種歧視，包括職場、教育及各種公共場合等。美國種族歧視 ，多是白人認為自己族裔優秀，其他族裔則是二等人或三等人，因此爆發的反歧視往往是少數族裔針對白人。華人也曾飽受白人歧視，要爭取權益公平對待，並非短時間就能達到。

廖美華說，她這一代移民看到美國發生族裔歧視現象多，但下一代年輕人，發生歧視現象就會少多了。但不是說不存在，比如在上大學、求職等仍可能發生歧視。華人在美國爭取平權道路還很長，還需繼續努力。

亞美政聯主席胡澤群表示，在美國華人被歧視在百餘年前就發生了，以致會有「排華法案」。而這個歧視華人的法案最終被廢止，也說明華人維權努力成果。華裔移民在美國爭取族裔平等，提高維權意識，經歷很長時間，也很艱難。非裔民權領袖金恩發起的民權運動，華裔其實也受益。

如今雖然歧視現象依舊存在，但華人在美國的地位已逐漸提升。在加州除了西裔，亞裔族群數量也很大，所以在爭取族裔權益方面，華裔要敢於發聲，而且能主動獨立發聲，並且能在爭取權益方面，幫助其他族裔一起維權。

大洛杉磯華人華僑論壇創始人溫桂芃表示，華人與美國其他少數族裔，都是在不同歷史階段來到美國，都對美國發展做過不同程度貢獻。所以華人在爭取合法權益時，勿要刻意「攀比」。比如加州在2020年通過一個被許多華人稱為「美國非裔賠償法案」的立法，雖然真相只是任命了一個工作小組，研究與補償相關事宜。但部分華人就開始呼籲，為什麼不給華裔賠償？比如此類做法，就會導致其他少數族裔對華人群體有負面觀感。華人應該去支持去幫助其他族裔，促進族裔和諧，才能達到爭取自己合法權益的目的。

溫桂芃強調，美國是一個不同族裔融合的社會，只有族裔和諧相處，才能共同爭取合法權益。也才能最終實現金恩的夢想。