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灣區去年糧食價格大漲 失業者雪上加霜

編譯組／綜合報導
灣區去年糧食價格大漲，讓失業民眾難以承受。（Getty Images）
灣區去年糧食價格大漲，讓失業民眾難以承受。（Getty Images）

調查發現，灣區2020年糧食價格大漲，對許多失業的民眾而言，無疑雪上加霜。

根據美國勞工統計局（U.S. Bureau of Labor Statistics）13日公布的最新報告，灣區去年糧食價格大幅上升，包括魚、肉、蛋、蔬菜和水果。民眾的個人服務支出小幅增加，但在汽油、醫療費、交通費的支出則大幅減少。

根據消費者物價指數計算，與2019年相比，灣區2020年整體生活成本或通貨膨脹上升了2%。聖荷西信使報（Mercury News）對聯邦公布的數據進行分析，發現灣區去年的平均消費物價漲幅，其實是十年來最小。

灣區去年上漲最多的糧食價格依序是：魚、肉、蛋17.5%、蔬果12.2%、奶製品7.3%，所有糧食平均漲幅為4.9%。民眾在家煮食的成本上漲5.5%。下跌最多的消費支出依序是：汽油9.5%、交通費2.1%、醫療費1.7%。

灣區不同類別的消費支出出現明顯的漲跌對比，最主要的原因是大量勞工因疫情失業。

灣區去年11月的工作數量，比2月減少了35萬6500個。對失業的民眾而言，即使汽油、交通和醫療成本減少，他們也難以承受糧食價格大幅上漲。

灣區 勞工 醫療費

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