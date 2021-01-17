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康普頓保證方案 讓800人重見希望

編譯組／綜合報導

 南加州康普頓市「康普頓保證」（Campton Pledge）實施以來，已經有800人重見希望，其中包括霍頓（Georgia Horton）。霍頓預計將在2月底開始每月收到300元至600元不等的無條件補助，未來兩年都能透過預存款項的簽帳卡或Venmo支付App領到同額補助。

在康普頓保證方案開始之前，霍頓正試圖從五年的牢獄之災中重拾人生。她出獄後在康普頓（Compton）找到一間公寓，成為受刑人的激勵講師與傳道士，還開始寫書並成立教會，但到了去年年底，她發現一切希望可能都將破滅，因為她沒了收入，欠繳房租將被驅離。

但是一切都在康普頓保證從天而降後出現轉機，霍頓說她就像又能呼吸了一樣。本來可能流落街頭的她，卻因為能加入這項大膽的收入保障計畫，而能說出­「OK，我們開始正軌吧」，並且不只想著疫情期間怎麼過，還能想到疫情結束後該做什麼。

康普頓保證的宗旨在於，提供需要幫助者足以維生的錢，就能讓他們由潦倒度日中重新站起。康普頓保證沒有依靠公款補助，而是由無名氏提供捐款。 康普頓保證目前由保證收入基金（Fund for Guaranteed Income）管理，成立者是洛杉磯時報東主黃馨祥（Patrick Soon-Shiong）的女兒Nika Soon-Shiong。

康普頓市長布朗（Aja Brown）是康普頓保證的最大動力來源。康普頓稱的上是洛杉磯縣疫情最為嚴重的區域之一，布朗除了擔心疫情，更擔心少數族群在疫情下的保障。她說，很多決定雖然是依據醫學考量所決定的，但是的確有某些特定族群是在疫情下受創最深，因此必須給他們一點希望。

疫情 洛杉磯 加州

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