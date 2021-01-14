柏克萊學者譴責國會暴亂：沒清算 就沒真相和癒合

川普支持者6日攻入國會大廈破壞，被喻為美國民主歷史上最黑暗的一天。（記者劉先進／翻攝）

川普支持者6日攻入國會破壞，國會議員緊急撤離。且造成五人死亡，釀成美國 民主歷史上最黑暗的一天。柏克萊加大學者紛紛發言譴責。有學者認為，美國向前走的路上，沒有某種清算，就沒有真相和癒合。

柏加大公共衛生學院行為科學副教授、歸屬感研究所（Othering and Belonging Institute）副主任赫德（Denise Herd）表示，看到美國民主的標誌性代表被圍攻，人們衝入試圖傷害國會議員，讓人感到不安。且大規模的人衝入大廈，令人難以置信。這其中有白人至上主義的聯繫。

赫德說，美國有很多法律和秩序（law and order）的運動，針對非裔 和其他有色人種。並以防止恐怖主義的名義。把穆斯林、非裔、西語裔美國人和其他有色人種描繪成對美國的威脅。「川普在邊境修牆，據說是為了阻擋犯罪分子。但犯罪分子就在國會大廈中，做著一個先進的現代西方國家無法想像的事情。」

柏加大社會福利學院博士生薩文（Katie Savin）表示，抗議者衝入國會，與她參加過的公民不服從不同，因為缺少公民不服從的兩個基本要素，沒有真正的策略，也沒有感覺到參與的人有衡量。他們只是在用自己的個人安全換取更高的目的。

法學院部落文化資源政策研究員門卡（Nazune Menka）表示，今年夏天，人們看到了警方對「黑人的命也是命」運動的反應。抗議活動基本上是平靜和平的。從外地來的人反對抗議，才是衝突和暴力的來源。夏天的任何暴力事件，並非在此運動下發生的。暴力事件的目標是為了歪曲媒體的視線，將有色人種進一步妖魔化。這與國會大廈的警方反應形成對比，讓人心痛。

如何改變政府對非裔和白人示威的不同反應？赫德說，暴徒衝入國會大廈，是恐怖主義。需要被威懾，根據法律規定來處理。汙損公共財物、攻擊他人都要受到懲罰，有人應被逮捕和起訴。「我認為，嘗試著深入到人的層面，解決人們的一些痛苦至關重要。這很困難，因為錯誤的資訊和謊言的傳播，人們沒有得到充分的資訊。新政府將嘗試彌合一些分歧，並致力於解決一些核心問題。現在最大的核心問題之一，是美國處於疫情 中，圍繞疫情的解決，建立溝通橋梁很有必要。」

門卡表示，美國教育系統已失敗，需要更好的系統。「我們沒有教授國家的真相和歷史。人們讓自己認為白人特權不存在。大家需要面對這個國家的真相和歷史，美國人是在被盜的土地上，以奴隸制建立了這個國家，資本主義繼續榨取和污染土著人的土地。前進的道路，沒有某種清算，就沒有真相和癒合。」