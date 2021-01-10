「赤子心」17日起免費線上座談 探討心靈成長

新冠疫情 期間，宅家避疫的生活方式，在不少家庭成員間衍生始料未及的衝突，爾灣華人 之家將於本月17日起推出關懷生命的「赤子心」免費線上系列座談，由臨床心理學家歐陽楊梅玉主持，歡迎追求心靈成長及生命意義的華人報名參加。

歐陽楊梅玉表示，剛開始在家上班 、上學時，大家樂得不用出門奔波，但是隨著居家時間拉長，家庭成員間的衝突也日益增加，父母責罵孩子不好好上網課，夫妻之間互相推卸責任，原本來美短期探親的長輩，滯美期間與家人摩擦頻頻，甚至被迫搬出去住，都是她所聽到的真實案例。

人生的道路上，有平順，也有坎坷，然而，所有的生命都值得花時間及精力去經營，歐陽楊梅玉將從心理學角度出發，鼓勵參加者帶著赤子之心的原貌，探討從生到死的生命故事。

「赤子心」線上系列座談為期三個月，從1月17日至4月18日，美西時間每周日下午1時至2時半在Zoom會議平台上相聚。歡迎有心追求靈命成長的個人或夫婦參加，報名以電郵[email protected]，或電話949-857-0299告知姓名、聯絡電郵、電話、Line ID及參加人數。