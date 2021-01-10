白睿文、陳沖 線上談「張愛玲現象」

佛羅里達大學電影傳媒中心肖櫻教授。（何振岱文化研究基金會提供）

洛杉磯加大 （UCLA）中國研究中心主任白睿文（Michael Berry）教授與好萊塢華裔電影 人陳沖線上對談「張愛玲現象」，佛羅里達大學電影傳媒中心肖櫻教授剖析張愛玲筆下的民國往事，吸引500多位文學愛好者上線交流。

由何振岱文化研究（美國 ）基金會主辦的「一生傳奇百年故事」文化系列講座「張愛玲現象」，著名影星、電影《紅玫瑰與白玫瑰》主演陳沖，與影迷們分享她詮釋張愛玲作品的親身體驗。洛杉磯加大中國研究中心主任、第55屆金馬獎評委白睿文則抽絲剝繭分享他對張愛玲文字的感受，如何在華語世界掀起一波至今仍沒消退的風潮，在文學、電影、翻譯、時尚方面形成獨樹一幟的「張愛玲現象」。肖櫻教授用多部以張愛玲作品改編的影視劇、在鏡頭中剖析張愛玲和她筆下的民國往事。

白睿文著有《光影言語：當代華語片導演訪談錄》、《鄉關何處：賈樟柯的故鄉三部曲》、《煮海時光：侯孝賢的光影記憶》、《痛史：現代華語文學與電影的歷史創傷》等。肖櫻教授主要教研領域涉及華語電影、大眾文化和傳媒研究、流行音樂與電影聲音美學、女性與性別研究、文化批評、全球化理論和移民離散研究。在研究中尤為關注視覺藝術與聲音及其他感官媒體的交叉互動，和跨學科跨國主義的研究視野及比照。

何振岱文化研究（美國）基金會主席何欣晏（Tina He）表示，第十期文化系列zoom線上講座「這個年，故宮來啦」，將由故宮專家向海外華人朋友們講述紫禁城裡是如何過大年的，以及故宮館藏背後的文物故事。

講座回放鏈接: https://www.youtube.com/watch?v=Uc4lGP9ZFs4。