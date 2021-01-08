雷傑納隆獎 加州華生表現突出

加州主教學校王杰夫。（學生提供）

享有「少年諾貝爾獎」美譽的2021雷傑納隆科學獎（Regeneron Science Talent Search 2021）300名學者（scholars）名單7日揭曉，表彰高中學生在科學和數學領域的傑出成就， 授予總額120萬元獎學金，每一位學者及其所讀學校各頒2000元獎金。加州 共有15位華裔生包括南加地區七人，入圍 2021雷傑納隆科學獎半決賽。

南加州七位入選的華裔學生分別來自洛杉磯縣、橙縣、聖地牙哥 縣等地的公私立高中及教會學校，他們是亞凱迪亞高中（Arcadia HS）劉雪飛（Stanley Liu），加州主教學校（The Bishop’s School）王杰夫（Jeffrey Wang），大學高中（University HS）馮友德（Daniel Feng）。

其他入圍者和項目包括：Jessie Gan，聖地牙哥猶太學院（Jewish Academy），項目「用新型生物物理細胞粘附力技術預測轉移」（Predicting Metastasis with a Novel Biophysical Cell-Adhesion Force Technique）；Sabrina Li，核桃高中（Walnut HS），項目「加州聖地牙哥灣質地和潮汐對Osrea lurida和Amphibalanus amphitrite的影響」（Effect of Baycrete Texture and Tidal Elevation on the Recruitment of Ostrea lurida and Amphibalanus amphitrite in San Diego Bay）；Aaron Zhao，哈佛西湖學校（Harvard-Westlake School），項目「降低氧化還原活性金屬濃度的金屬螯合劑評估」（Comparative Evaluation of Metal Chelators for the Reduction of Redox-Active Metal Concentration）；Alec Zhou，Brentwood學校，項目「低成本智能水錶的渦流傳感器用於實時水管理」（An Eddy Current Sensor for Low-Cost Smart Water Meter for Real-Time Water Management）。

首輪300名學者從美國45個州及國際十個國家的611所高中的1760名參賽者中脫穎而出。遴選學者的標準是依據他們傑出的研究技能、對學術的承諾、創新的思維和成為科學家的前途。1月21日將從300名學者中甄選出40人，進入3月10日至17日舉行的決賽，競爭由Regeneron公司提供的180萬元獎學金。

主辦單位科學協會（Society for Science）指出，雷傑納隆科技獎為學生提供了一個展示原創研究的全國舞台，青少年科學家的辛勤工作和發現，正在為全球重大挑戰帶來新的視角。 今年的研究項目涵蓋了從生物信息學到公共衛生和能源效率的主題。