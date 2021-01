雷傑納隆獎 加州華生表現突出

加州主教學校王杰夫。(學生提供)

享有「少年諾貝爾獎」美譽的2021雷傑納隆科學獎(Regeneron Science Talent Search 2021)300名學者(scholars)名單7日揭曉,表彰高中學生在科學和數學領域的傑出成就, 授予總額120萬元獎學金,每一位學者及其所讀學校各頒2000元獎金。加州 共有15位華裔生包括南加地區七人,入圍 2021雷傑納隆科學獎半決賽。

南加州七位入選的華裔學生分別來自洛杉磯縣、橙縣、聖地牙哥 縣等地的公私立高中及教會學校,他們是亞凱迪亞高中(Arcadia HS)劉雪飛(Stanley Liu),加州主教學校(The Bishop’s School)王杰夫(Jeffrey Wang),大學高中(University HS)馮友德(Daniel Feng)。

其他入圍者和項目包括:Jessie Gan,聖地牙哥猶太學院(Jewish Academy),項目「用新型生物物理細胞粘附力技術預測轉移」(Predicting Metastasis with a Novel Biophysical Cell-Adhesion Force Technique);Sabrina Li,核桃高中(Walnut HS),項目「加州聖地牙哥灣質地和潮汐對Osrea lurida和Amphibalanus amphitrite的影響」(Effect of Baycrete Texture and Tidal Elevation on the Recruitment of Ostrea lurida and Amphibalanus amphitrite in San Diego Bay);Aaron Zhao,哈佛西湖學校(Harvard-Westlake School),項目「降低氧化還原活性金屬濃度的金屬螯合劑評估」(Comparative Evaluation of Metal Chelators for the Reduction of Redox-Active Metal Concentration);Alec Zhou,Brentwood學校,項目「低成本智能水錶的渦流傳感器用於實時水管理」(An Eddy Current Sensor for Low-Cost Smart Water Meter for Real-Time Water Management)。

首輪300名學者從美國45個州及國際十個國家的611所高中的1760名參賽者中脫穎而出。遴選學者的標準是依據他們傑出的研究技能、對學術的承諾、創新的思維和成為科學家的前途。1月21日將從300名學者中甄選出40人,進入3月10日至17日舉行的決賽,競爭由Regeneron公司提供的180萬元獎學金。

主辦單位科學協會(Society for Science)指出,雷傑納隆科技獎為學生提供了一個展示原創研究的全國舞台,青少年科學家的辛勤工作和發現,正在為全球重大挑戰帶來新的視角。 今年的研究項目涵蓋了從生物信息學到公共衛生和能源效率的主題。