盜賊發財夢 闖空門竟然只偷幾張刮刮樂

亞凱迪亞盜竊案件依然不絕。（檔案圖片）

亞凱迪亞 盜竊案件比較之前數量相對減少，主要集中在入室盜竊、商業盜竊等。然而，有盜賊在聖誕節 當天大費周章砸門撬鎖只為偷幾張刮刮樂彩券。難道盜賊過節也想試試手氣？亞市警局提醒民眾居家避疫 時，如聽到有人按門鈴不要假裝無人在家，有人回應才能嚇走盜賊。

在25日聖誕節凌晨3時左右，位於西Duarte914號的Go Go Liquor烈酒店有人觸動警鈴。調查發現，嫌犯通過切斷金屬安全門掛鎖並砸碎玻璃門進入店內，偷走了幾張刮刮樂彩券後離開。最近勁球和兆彩的大獎也讓盜賊動了心，想試試發財運。

在12月20日凌晨3時22分，在Goldring路11940號的Duncan Camera警鈴大作，有人觸動了警鈴。調查發現嫌犯破壞前門的玻璃門進入店內，偷走一定數量的財物後離開，目前此案還在調查中。

在12月21日位於Holly道300號街區發生盜竊未遂案件。在晚上8時54分，一名建築工人發現有一名盜賊試圖偷竊他的工具，建築工人衝過去，奪回了自己的工具。嫌犯逃走前拿出一把手槍威脅受害人不敢追趕。嫌犯是一名20歲左右的西裔男性，身高約5呎7吋，身穿黑色夾克和黑色褲子，用黑色的頭巾罩住臉部。逃走時駕駛一輛黑色貼膜轎車。

在12月24日早上11時左右，位於東Newman道200號街區發生入室盜竊，嫌犯打碎玻璃門進入一處民宅，在室內翻箱倒櫃搜刮財物後離開。因為沒有證人和監控，所以案件還在調查中。

亞市警方還表示，最近隨著居家避疫的人數增加，很多民宅都有人，有些盜賊不敢造次。但是建議居民，如果聽到門鈴聲，不要不應門，避免讓盜賊以為家裡無人，進入室內和屋主發生衝突；或者對方攜帶武器，造成不必要的人員傷害。