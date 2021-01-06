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華人新墨西哥州大麻農場被抄 轉移到奧克拉荷馬

記者李雪／綜合報導
據林瑞煜的形容，這是極好的投資機會。（臉書截圖）
據林瑞煜的形容，這是極好的投資機會。（臉書截圖）

早先在新墨西哥州原住民保留地，一處由華人主導的麻類植物種植場，從洛杉磯地區吸引眾多投資人並招募大量華裔勞工，但引起當地居民抗議，更遭聯邦探員突襲調查，並銷毀植物。最近該種植廠工人和管理人員已經轉移至奧克拉荷馬州（Oklahoma），重新招募投資，希望能彌補被突襲造成的損失。

在該項目中，一直負責聯絡華裔投資人、工人以及各方面協調的林瑞煜（Irving Lin），上月又連續在艾爾蒙地和南艾爾蒙地兩處會場，開辦了兩場「高經濟農產品」投資說明會。希望吸引因疫情受到影響的華裔商人，投資種植大麻生意，而這一次，種植地在奧克拉荷馬州。

據宣講會的廣告稱，「疫情期間，絕大多數州都將大麻正式歸類為必需商品」，有大麻行業從業者的研究，可以「利用大麻的藥用性，幫助尋找有效的針對冠狀病毒的治療方法」。據林瑞煜的形容，這是極好的投資機會，他號稱投資回報可達1200%。他次日還在臉書上表示，本來預計有百人參加的說明會，但疫情期間只能縮小至30人，間隔六呎。但他又聲稱「只要有 CBD + THC，自然免疫力就激發出來」。

但據新墨西哥州當地多家媒體的報導，就在他的宣講會之前的一個月，由20個聯邦、州和部落執法機關組成的聯合團隊，空降林瑞煜和投資人在原住民納瓦霍族（Navajo Nation）保留區的種植廠。針對非法大麻種植和可能的勞工販運，突襲調查。執法官員包括聯邦調查局（FBI）、聯邦法警（U.S. Marshals Service）和稽緝毒署（Drug Enforcement Agency）官員，清除成千上萬的大麻植物，將其裝載到翻斗車並掩埋。當局稱這是納瓦霍史上最大的一次行動，收繳了超過6萬磅非法大麻。

不過據當地獨立媒體「Searchlight New Mexico」報導，林瑞煜保證，這次的情況有所不同。新的農場正在使用州府頒發的醫用大麻種植許可證進行經營。奧克拉荷馬州土地廉價、執法寬鬆、稅率低，這可以確保他們能順利進行。他說，即使將來要關閉農場，投資者也有信心能在短期內獲得可觀的利潤。而至於新墨西哥州的項目的失敗，林瑞煜將其歸咎於他們在當地合夥的原住民Dineh Benally。種植廠經理Bryan Peng也表示，「我們是受害者」，因為Benally的欺騙而損失金錢和名譽。

該媒體的調查發現，在執法部門關閉36個納瓦霍農場之後的幾周內，數百名工人和管理人員已搬遷到奧克拉荷馬州，計畫建立一個更加強大的種植基地網絡。地址介於達拉斯和俄克拉荷馬城之間的偏遠鄉村Wilson，他們希望新建的這處超過50英畝的農田，200個溫室的大佛農場（Big Buddha Farms）可以彌補因新墨西哥州的聯邦突襲而蒙受的巨額損失。

種植勞動力大，多來自最近因為疫情而失業的移民餐館工，多是通過職業介紹所招募，主要來自南加的聖蓋博谷地區。檢察官和人權律師將其描述為一種非正式的、以現金為基礎的經濟，而這種經濟可能促進剝削和虐待。

據「Searchlight」的報導，微信上的勞工招募廣告雖含糊不清，但對這些失業的華裔勞工很有吸引力，比如剪花每磅可賺70元，工作時間為下午4時到凌晨4時，提供住宿和從洛杉磯出發的交通，「一天180元，當晚就出發」。

「Searchlight」的記者在當地看到，不少勞工生活水平堪憂，睡在地板上且工作時間超長，而且有些並沒有獲得報酬。但這些經歷，並沒有阻止這些工人隨著種植廠搬到奧克拉荷馬州，因為其中許多人都失去餐館打工的工作，為了養家餬口，不得不接受這份工作，也有一些工人認為可以掙快錢，樂意做這份工。

網上不少種植大麻的勞工招募廣告。（網頁截圖）
網上不少種植大麻的勞工招募廣告。（網頁截圖）

奧克拉荷馬州 投資 新墨西哥州

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