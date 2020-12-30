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悶壞 大熊湖湧賞雪人潮 回堵數哩

編譯組／綜合報導 
聖伯納汀諾縣的大熊湖出現賞雪滑雪人潮，車輛回堵數哩。加州公路巡警籲駕駛人加上雪鍊。圖為在積雪中執勤的加州公路巡警。(CHP提供)
聖伯納汀諾縣的大熊湖出現賞雪滑雪人潮，車輛回堵數哩。加州公路巡警籲駕駛人加上雪鍊。圖為在積雪中執勤的加州公路巡警。(CHP提供)

南加今年面臨暖冬，直到近日第一場冬季風暴，許多山區才開始出現積雪。因為居家令而被迫留在家裡避疫的人，越來越想出門玩雪，結果導致各地山區出現被疫情悶壞了的車潮和人潮。聖伯納汀諾縣的大熊湖就是其中之一。

CBS電視台報導，大熊湖當地民眾說，今年的車潮與往年不同，29日趕往當地賞雪的車輛回堵數哩。其中一位駕駛說，在家裡待太久，他只是想出門體驗一下不同場景。 

但是許多人是到了景點附近才發現問題嚴重。博帝山（Mt. Baldy）的車多到幾乎是一輛貼著一輛，部分路段還因為大雪而封閉。洛杉磯縣消防局表示，接近博帝山莊的博帝山路上，約百輛車28日晚間就困在雪中。 

皮爾森（Sheridan Pearson）一家29日就困在前往大熊湖路上好幾個小時。他們說，往年這個時間，他們會到太浩湖看家人，但是今年因為疫情，他們的假期都得待在家裡。 

皮爾森說，一家人已經開了2.5個小時，但GPS告訴他們還要開上1.5個小時才能到達大熊湖，一路都在開車，好不容易才能找到個可以停車的地方，讓小孩下車玩雪。 

加州公路巡警提醒民眾，如要上山賞雪，必須為車胎加上雪鍊。

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