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花車遊行停辦 凱撒中心錄製醫護英雄視頻

巴沙迪那市訊

具有130年歷史、現場擁有近百萬人潮的巴沙迪那玫瑰花車遊行（Pasadena Rose Parade），因疫情2021年元旦將停辦，轉為電視節目。而每年都參加遊行的凱撒醫療中心（Kaiser Permanente）便計劃在節目中特別表彰醫護英雄們。

凱撒醫療中心將會是16年來首次沒有花車遊行，因此計劃向全世界傳播「醫療英雄」的訊息。該醫療中心在聲明中表示，為時兩小時的「玫瑰遊行新年慶典」將特別播放一段由凱撒醫療中心製作的視頻，主題是「表彰醫療保健英雄，和一個健康、繁榮的世界」。該視頻將包括八位醫護人員的感言。

聲明說表示，「這部獨特而鼓舞人心的視頻將重點介紹醫療保健英雄，同時強調採取適當的安全和衛生措施的重要性」。南加州總裁Julie Miller-Phipps表示，醫護人員「每天都在努力給470萬將生命託付給他們的南加州民眾，提供臨床護理、支持服務，以及人際連繫」。

電視專輯「玫瑰遊行新年慶典」，還有特色音樂表演、行進樂隊、與玫瑰遊行有關的精采片段、玫瑰碗足球賽事亮點、馬術表演和世界各地粉絲的新年祝福。播放時間為1月1日上午8時（太平洋時間）在ABC、Hallmark、KTLA、NBC和RFD-TV上播出，以及同日上午7時在Univision播出。

遊行 加州 南加

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