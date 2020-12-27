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年底清衣櫥 上網賣二手衣或捐公益

記者王若然／洛杉磯報導
清理衣櫃，可以將衣服捐給Goodwill。（Goodwill）
清理衣櫃，可以將衣服捐給Goodwill。（Goodwill）

在年底除舊迎新之際，很多人都會清理自己的衣櫥。那些不合時宜的舊衣服該如何處理？南加州有哪些捐衣服的機構？沒穿過幾次的衣服還可以折價出賣嗎？

家居產業製造商California Closet的一項調查顯示，普通人在80%的時間只會穿自己衣櫥裡20%的衣服。簡言之，大部分人在大部分時間裡只穿一少部分的衣服。在如今風行「快時尚」的年代，衣服款式更新極快，尤其是女性，衣櫥每年都需要一次大清理。那麼該如何很好地處理這些衣服呢？

對於狀況很好、沒穿過幾次的衣服，可以在Poshmark或者eBay網站上賣掉。在華人留學生圈，不少畢業回國的留學生在微信朋友圈賣衣服，因為款式好、成色新，最後還獲得一筆收入。有些衣物二手店也收衣服，不過每件衣服只給10元、20元，並且講究牌子，例如Nike、 Adidas或者一些潮牌。

不少人也會選擇將衣物捐給非營利機構，最常見的就是Goodwill。南加州有不少家Goodwill商店，目前疫情期間還在營業。Goodwill是將收集到的衣物便宜賣出，收益用於職業培訓再就業。另一個比較大的衣物捐贈中心是救世軍（Salvation Army）。在南加州有幾十個收衣服地點，在華人聚集的阿罕布拉市（Alhambra）、巴沙迪那市（Pasadena）等都有定點。其他非營利組織還有Vietnam Veterans of America，St. Vincent de Paul等。

一些快時尚服飾品牌，例如H&M、Madewell都有衣物回收計畫，民眾捐獻舊衣物可以獲得點數，這些點數積攢到一定數量可以在購買新衣服時打折。例如戶外品牌Patagonia，收取顧客穿過的Patagonia衣服，捐贈者可以獲得點數，將來購買新衣服可享受折扣。Madewell則推出「藍色牛仔綠色回收」計畫，民眾可以將不穿的舊牛仔服捐給Madewell，經過重新加工後捐獻給低收入家庭。而捐贈者可以獲得Madewell牛仔褲20元禮品卡。此外，戶外品牌Northface也有類似項目，民眾捐出衣服、鞋子（不論新舊或品牌），下次購買Northface產品滿100元享受10元優惠。

對於已經破爛、不能穿的衣服，可以考慮捐給當地動物收容所，作為毯子、被子等使用，物盡其用。

加州 南加 華人

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