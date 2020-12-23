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旅館業盼員工能優先打疫苗

記者張宏╱洛杉磯報導
很多旅館業現在入住率很低。（記者張宏／攝影）
很多旅館業現在入住率很低。（記者張宏／攝影）

隨著全美各州衛生機構逐步敲定下一階段，也就是被稱為「1B階段」的新冠疫苗分配計劃，美國旅館及住宿協會（AHLA）呼籲，各州州長和州公共衛生機構將旅館員工納入1B階段人群，可優先打疫苗。但有華人旅館業者有不同聲音，有人認為現在旅館工作的員工人數少，危險性沒有超市員工高，應該排在65歲人群之後。

FDA之前已核准輝瑞及莫德納兩種新冠肺炎疫苗，聯邦疾病防治中心（CDC）免疫實踐諮詢委員會（ACIP）針對疫苗分配提議的第一階段分為三個階段，「1A階段」(Phase 1A)優先考慮醫療保健提供者和長期護理醫護人員；「1B階段」對象為必要行業的一線工作者和75歲以上長者；（1C階段）為患有高危疾病的成年人，以及65歲以上的成年人。

美國旅館及住宿協會希望州政府考慮將旅館員工納入疫苗1B人群。原因是旅館員工在疫情發生以來，一直處於第一線，通過協會的一項計畫（Hospitality for Hope Initiative），致力於為第一線醫護人員提供支持。旅館行業將繼續為這些醫護人員提供臨時住房，以便他們可更靠近醫院或醫療中心。此外，全國各地的許多旅館，都已成為隔離那些可能接觸過新冠病毒民眾的住所，這也增加了旅館員工的接觸風險，優先安排旅館員工使用疫苗，將為其提供必要保護。

然而對於優先安排也有不同聲音，南加旅館同業公會會長李德揚表示，目前除了醫護人員之外，誰先打有不同的聲音。對於旅館業來說，每個旅館情況不同，像他的旅館相對於超市員工來說，上班員工較少。相比之下，超市人員、警察、消防員這些才是必要行業的工作人員，需要優先打疫苗。且調查發現30到50歲死亡機率較低，而真正危險的是65歲以上的長者。他相信政府會更合理的安排優先順序，讓最需要的人最優先打疫苗。

也有人認為具體優先級要根據疫苗的數量來決定，一名不願意透露姓名的旅館業者表示，如果疫苗有限，醫護和長者肯定是第一梯隊，必要行業員工的優先級則要按照其工作面對人群數量及危險程度來決定。旅館業現在入住率很低，那些不是接待醫護和隔離病人的旅館員工，注射疫苗就沒有其他必要行業那麼緊急，應該給更需要的人。

旅館 疫苗 美國

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