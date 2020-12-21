遠距工作成常態 扼殺加州高科技？

當新冠大流行最終結束時，創業家、工程師與專家都會同意：加州 高科技業將變得永遠不一樣了。不在辦公室的工作型態，將永久改變高科技業長期以來，面對面合作來改變世界的方式。另一個巨大不確定也隨之而生：視訊的創造力與回應，是否能和面對面一樣豐富快速？

新冠病毒爆發，帶動遠距工作的新形勢，科技產業何時返回辦公室尚不清楚。推特已表示，員工可永久在家工作；臉書 執行長查克柏格預期，臉書半數以上員工未來五到十年可能都要遠距工作。各不同產業都認為，考量節省辦公室租賃成本、減少通勤，員工與雇主有更多自由在任何地方工作與招聘，「分布式」(distributed)的工作地點將持續存在。

Betaworks創投合夥人羅傑斯(Peter Rojas)表示，這是個歷史機會，可重組職涯生活，重新思考居住與工作地點。但儘管如此，科技業每個領域與職位的勞資雙方都明白，遠距工作可能加深創新難度。

在矽谷 工作逾20年的創業家帕克(Joyce Park)指出，快速回應是矽谷重要關鍵，嘗試創新工作時，要開許多會，和常規會議不同，因為創新會議更具執行力。若透過視頻呈現，會更強調美化各層面，但卻浪費時間，也扼殺創新。此外帕克還擔憂，代表未來創新的年輕科技人，因不在辦公室而無法吸收他人的知識、獲取前輩的經驗。

卡內基美隆大學矽谷校區創新課程近來都在遠程上課。教授華德瓦(Tarun Wadhwa)認為，遠程授課不再能面對面自由交流，特別是以前的課外聚會，有來自不同團體與背景學生，下課後一起喝杯咖啡互動，遠程授課「無法激起火花，無法讓他們進步。」

矽谷科技人斯特瑞瑟(Mike Strasser)認為，沒有在辦公室與同事建立默契，溝通問題在硬體產業更顯嚴重，因為團隊無法在同一個實體桌上傳遞模型，遠程工作迫使技術人員尋找新的解決方案，例如3D印表機或其他軟體。

創投家德拉普（Tim Draper）預測矽谷混合式的未來，面對面會議仍可以每周、每月或每季在共享的工作地點或具吸引力的目的地舉行。