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洛杉磯左棍檢察長 是個大麻煩

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剛上任的洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)，宣誓就職後立即連發12道金牌，下令改變許多執法與起訴規則，引來不少犯罪受害者家屬、基層檢察官、執法官員，甚至法官的反對。(洛杉磯縣府網頁)
剛上任的洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascón)，宣誓就職後立即連發12道金牌，下令改變許多執法與起訴規則，引來不少犯罪受害者家屬、基層檢察官、執法官員，甚至法官的反對。(洛杉磯縣府網頁)

12月7日才上任的洛杉磯縣檢察長(District Attorney)賈斯康(George Gascón)，宣誓就職後立即連發12道金牌，下令改變許多執法與起訴規則，引來不少犯罪受害者家屬、基層檢察官、執法官員，甚至法官的反對、抗議和抵制。賈斯康這個民主黨進步派(progressive)的超級「左棍」，會給洛杉磯縣帶來大麻煩。他很可能是罪犯的福音、百姓的噩耗。

賈斯康的12道金牌指令包括：不再對起訴的被告求處死刑、不要求加重被告刑期、檢察官不再提出現金保釋要求、絕大部分刑事被告在開審前可不被關押、不再將少年被告以成人身分受審、若干輕罪被告可參加輔導計畫而不被起訴等。

賈斯康以53.5%比46.5%得票率，擊敗對手原任檢察長雷西(Jackie Lacey)，取得法定權力執行他認為對的政策。但很不幸的，他已經表現出過度激進、自以為是、逾越法定權限、涉嫌縱放歹徒等不適任的作為。

賈斯康18日在波莫那檢察官辦公室外對手下發表談話時，有人對著他叫喊。賈斯康批評，這些人沒有受教育，因而打斷他的談話。但當時叫喊的人，是一名遭到五名歹徒，在阿蘇薩市虐待、殺害再丟下懸崖青年死者的母親，她說，我的兒子再也無法為自己說話，但賈斯康卻下令把這五名罪犯的特殊情況犯罪撤銷，意味著他們不會被判處不得假釋的無期徒刑。 

其次，在今年夏天洛城反警示威時，一名男子被當時檢察長雷西手下的檢察官，起訴破壞鐵路設施，意圖讓輕軌列車出軌。這項危害公共安全罪名最重可判無期徒刑。賈斯康上任後下令撤銷起訴，不料承辦該案的檢察官拒絕執行，於是賈斯康派出親信到法院撤訴，並下令處份該檢察官。

還有數位檢察官在出庭時，表明撤銷要求保釋金或加重刑期，只是在執行賈斯康的命令，但這不意味著代表司法公正的利益，洛縣數個不同法院的法官於是下令駁回檢方撤銷，等於打了賈斯康一個大巴掌。

賈斯康辯稱，他並不是要讓犯了罪的人不被起訴，也不是要讓定罪的人不受懲罰，而是監禁並不等於讓罪犯受到應有的懲罰。這是典型進步派人物的一貫主張。

大家不要忘了，賈斯康正是惡名昭彰的加州第47號提案的起草人和重要推動者。這個提案最大的「貢獻」，就是讓偷盜價值在950元以下財物的歹徒不用坐牢，即便警察逮捕了嫌犯，只要前腳進警局登記一下過個水，後腳就可以出來繼續犯案，危害善良的百姓和辛勤求生存的商家。

當時47號提案「化名」為「安全鄰里與學校法案」(The Safe Neighborhoods and Schools Act)，完全不提950元這項罪犯的超級福音。很多投下贊成票的選民，數年後加州財產犯罪治安惡化後，才驚覺被騙了。

賈斯康在鼓吹47號提案時的欺世盜名、掛羊頭賣狗肉進步派言論，與現在聲稱「監禁並不等於讓罪犯受到應有的懲罰」，非常神似。他以為選民可以被進步派繼續欺騙下去嗎？

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