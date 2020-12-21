年末出遊？近7成民眾宅在家

受疫情影響，今年的聖誕和新年旅行人數銳減，LAX難得一見的空蕩。（讀者提供）

往年聖誕節 和元旦，人們飛來飛去，巴士早就訂滿，旅遊業者很忙碌，但今年的聖誕節和新年因為新冠疫情的影響，讓旅遊業一片凋零。由美國旅館 及住宿協會（AHLA）日前進行的全國調查顯示，69％美國人不會在聖誕節出遊，71%的旅館如得不到政府資助，撐不過半年。

南加旅館同業公會會長李德揚表示，雖然是假日季，但會員旅館的入住率只有10%，以往住房率都是80%以上。尤其大型旅館，沒有訂單能難撐下去。都是老闆掏錢墊付，在第二波救助來之前，就看老闆口袋深不深。或者是很多年前低價買的旅館，現在市值超過當初成本五、六倍的大型旅館業者才能撐下去。同時高檔旅館無法用低價來吸引客人，因為那只會降低旅館的檔次。相比之下，小型旅館主要做本地客人，運營成本和房價都比較低，沒準還能有錢賺。

巴士以往是聖誕節新年的搶手貨，常常在節前一兩周就都訂光了。但今年相當冷清，巴士業者鹿強表示，他的巴士目前只有三四輛車被預訂，且主要是本地接駁服務。目前跑拉斯維加斯的班車還在運行，一周只跑三次。往年聖誕新年車子都供不應求，尤其玫瑰花車用很多車，目前為止一個訂單都沒有，現在沒有就意味著整個假日都不會有，因為元旦只會比聖誕更差。

AHLA總裁兼首席執行官Chip Rogers表示，數百萬的美國人失業，成千上萬的小型企業正竭盡全力保持開放狀態。但旅館業已等不及明年1月的新總統就職，因為旅館業現在就需要幫助。 旅行急劇減少，旅館業面臨嚴酷的冬季，這絕非旅館業本身的過錯。

Morning Consult公司11月對2200名成年人進行調查。調查發現，74％的人表示平安夜將與家人或朋友在一起。從三月以來，只有32％的人進行過過夜的度假或休閒旅行，商業旅行的人數只有8%。展望明年，有24％的人可能會在春假期間出差，44％的人說，從現在起一年或更長時間，他們沒有入住旅館的計劃。

如果國會不提供救濟，旅館業將面臨創紀錄的失業，每小時都會使旅館失去400個工作機會，最多會失去300萬個永久性工作機會。根據AHLA最近對旅館所有者和經營者的調查，有71％的酒店表示如沒有即時得到幫助，將無法再支撐六個月。