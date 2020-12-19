兆彩、勁球頭獎雙破3億 買氣竄升

兆彩、勁球彩券頭獎獎金雙雙破3億元。（記者啟鉻／攝影）

南加華人 彩券迷喜好的兆彩（Mega Millions ）、 勁球 （Powerball ），18日頭獎獎金雙雙突破3億元。引發一波不少彩券愛好者紛紛開始購買，希望博得好運，能夠中獎。彩券銷售點的工作人員說，18日當天購買兩種彩券的顧客明顯增加。

截至18日，兆彩獎券頭獎獎金達3億1000萬元，勁球獎券頭獎獎金也達3億400萬元。經過先前多次抽獎，無人得中頭獎，兩個獎券頭獎獎金進入1億元，越過2億元，現在開始超3億元。雖然疫情 正在持續，但很多華人彩券愛好者希望能有好運氣。

隨著大獎獎金持續累計，兩個彩券的購買者也日漸增加。蒙特利公園市（Monterey Park）聯菁書局工作人員表示，當天購買兆彩、勁球的人明顯多了起來，但因為避疫需要，不如往日可以停留在店內一段時間，大家都是買了就走。

居住洛杉磯市的王先生說，雖然平時不注意買彩券，但疫情發生後居家避疫，感覺生活單調。他決定買彩券調劑一下生活，或許能有好運氣中獎。因為購買彩券的金額不大，不中也沒有關係。

一名非裔顧客用280元購買140組兆彩彩券兌獎號碼。（記者啟鉻／攝影）

在艾爾蒙地市經營中醫診所的韓醫師表示，他一般在彩券頭獎金額過3億元時，才決定購買，因為一旦得中，得到的頭獎獎金也不少。不過他認為中獎機率太低，他舉例，能夠中頭獎的機率，相當於在地面鋪滿名片，然後你從飛機上向下跳，當你降落到手指的位置時，恰好就是你表弟的名片。韓醫師建議，不要花太多錢買彩券，這樣沒中，也不會損失很大。就相當於為教育捐款了，或者成就少數人當富豪。

2016年1月初在71號公路旁，奇諾岡市有一家7╱Eleven便利店售出勁球彩券頭獎，此後這裡一直被彩券愛好者視為福地。18日當天也有不少愛好者到這裡購買，一位非裔女士用280元買了140組兆彩彩券兌獎號碼。她表示，若得中頭獎要開一個大派對！亞裔女員工說，剛才還有一位顧客花了更多錢購買彩券。

兆彩獎券是每周二、周五晚開獎，勁球獎券是每周三、周六開獎。