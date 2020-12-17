南巴市新建案 擬要有平價屋

程氏夫婦位於Mission街1105號的新開發案，成為可負擔房屋倡導者的眾矢之的。圖為建築師渲染效果圖。（取自南巴市府）

南巴沙迪那市的都市計畫委員會15日與市府起起草新法令，都市計畫委員會的目標是在明年初、今冬結束前，可由市議會通過。該法案將要求新開發案必須具有一定比例的可負擔房屋，而起因之一，正是熊貓快餐集團業主程正昌夫婦在該市開發的一處高端公寓樓。

這項為了增加可負擔房的法案，通常稱為包容性住房條例，一般會要求新開發的住房項目必須具有一定百分比的可負擔房，包括中低收入 住房，有時還包括給固定收入的耆老的住房等。這樣的法案在南加州 包括巴沙迪那在內的多個城市都有，不過南巴市目前並沒有。

不過近來南巴市也出現了這樣的要求和聲音，除了是對最近州法案試圖解決住房危機的回應以外，更是因為最近該市批准了幾個高檔項目。這些項目目前正在建設中或即將破土動工，但項目計畫都沒有可負擔房，激起了不少住房權益倡導者振臂發聲。

其中一個沒有可負擔單元的高端開發案，正是由熊貓快餐連鎖店（Panda Express）創始人，也是華裔富豪程正昌和蔣佩琪夫婦（Andrew and Peggy Cherng），在Mission街1105號上計畫興建的一棟三層樓高，38單元的高檔住宅公寓「Mission Bell」，目前計畫將於2023年完工。

由於該項目的計畫案缺少可負擔單元，便成為南巴市一些住房權益活動家的眾矢之的。若南巴市前述的法案通過，或將影響到未來的此類項目，但目前並不清楚是否會影響到這一項目。

都計會主任Joanna Hankamer表示，即將頒布的法令會要求，開發商規畫一定比例可負擔房，但同時可能也會給開發商提供多個選擇，以達成這一目標。比如開發商若是不能提供一定比例可負擔房，可以選擇支付市府一筆費用，該市會將這些資金放入一個專門為可負擔住房籌集的信託基金。或可以選擇在別的地方單獨建一些可負擔房，或是選擇接受市府對其房屋設計標準的更多限制，包括高度限制、停車位標準等作為交換條件。

Hankamer表示，在2019年舉行的一系列有關可負擔房的社區會議上，南巴居民普遍支持制定包容性條例，以增加社區中的可負擔房數量。