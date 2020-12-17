美西華人學會 12/20雲端年會有抽獎

美西華人學會2020 年雲端年會暨演講與專題論壇，訂12 月 20 日(周日)下午2至4時舉行。（主辦單位提供）

美西華人 學會(Chinese American Professionals Association) 2020年雲端年會暨演講與專題論壇，訂20日(周日)下午2至4時舉行，可免費參加，並有現金抽獎活動，唯須先註冊並點選相關連結。

2020年末適逢美西華人學會創會40周年，由歷屆會長、理事長、經營與財經領域專家學者等，擔綱年會主講人與專題論壇演講者。主講人是鑽石吧市前市長、美西華人學會前會長林錫智，他是2020金安獎得主，KOA及美聯科技公司董事長，講題：交通運輸對人類和近代文明經濟影響，及未來發展趨勢分析。

年會專題論壇，以｢疫情控後 2021 財經展望與挑戰｣為題，第一位講員是前理事長、牛津大學聖約翰學院院董徐永泰； 講題是聯儲會紓困 與企業自救，第二位講員是財經專家和羅徹斯特大學校董林日昇，講題是2021美國 股市分析、預測經濟走向，分析避險及全方位管理。

參加會議會須先註冊，並點選連結：https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZcsduytpzkuHdBh1ftkmAJlG9Cy6l _29dOU。