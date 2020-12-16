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吳桐淮：西柯汶納1年半內建衛生局

記者鄭敖天／西柯汶納市報導
西柯汶納市市長吳桐淮說，如果一切順利，西柯汶納市衛生局可在一年半內成立。（吳桐淮提供）
西柯汶納市市長吳桐淮說，如果一切順利，西柯汶納市衛生局可在一年半內成立。（吳桐淮提供）

自洛杉磯縣重新發布居家避疫令以來，部分縣內城市考慮脫離洛縣衛生局，建立自己的衛生部門。近日西柯汶納市（West Covina）市議會宣布開始探索成立獨立衛生部門，並對外招募衛生官員加入組建團隊。西柯汶那市長吳桐淮說，如果一切順利，西柯汶納市衛生局可在一年半內成立。

吳桐淮表示，該市人口超過10萬人，就業與經濟都很依賴中小企業。洛縣近日來在防疫政策不斷變化，對西柯汶納市中小企業營運造成極大干擾。他認為，洛縣在制定抗疫政策沒能考慮到縣內其它城市的具體情況，導致存在一定的不合理因素。因此，他與其他市議員經過討論後，決定探索建立獨立衛生部門的方案。

吳桐淮說，在目前各地方政府在接收新冠疫情信息上的渠道很少。包括西柯汶納市內的許多私立醫院，都僅對洛縣衛生局報告最新疫情，而無義務與市府分享信息，導致市府對疫情往往較縣府有明顯延遲。他希望通過建立獨立衛生部門改變這種情況。

吳桐淮表示，目前洛縣僅有長堤市(Long Beach)和巴沙迪那市（Pasadena）擁有獨立的衛生局。巴沙迪那市衛生局年度預算為2000萬元，長堤市衛生局則為1億5000萬元。而單靠西柯汶納市財政，很難支撐起一個獨立的衛生部門。他希望能得到州政府資金援助。

目前西柯汶納已招募曾在阿罕布拉市（Alhambra）行醫多年的瓦桑塔查特（Basil Vassantachart）為醫療顧問，規劃成立獨立衛生局的政策。

洛縣除西柯汶納市外，蘭卡斯特市（Lancaster）、比佛利山市（Beverly Hills）和惠提爾市（Whittier）也計畫建立自己的衛生部門。

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