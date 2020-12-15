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罔顧疫情 洛市祕密夜店挨告

編譯組／綜合報導

洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）辦公室，14日宣布對無牌地下夜店業者和經營者提起民事訴訟，指控其涉嫌違反縣和州的新冠肺炎公共衛生命令。這裡不但可能散布疫情，更是多起暴力犯罪案件發生的地點。

富爾辦公室指出，位於洛市中心1114 South Main Street的LA Party Society，是一家在社交媒體上做廣告的祕密夜店。據稱該店在新冠肺炎疫情期間，並無必要的營業許可證和營業執照，但卻在洛市時尚區一家店外面經營。據稱，該祕密夜店，可通過11街與12街之間的小巷進入。

富爾於14日說，疫情期間聚集在室內空間的無牌夜店業者，是高度不負責任行為，目前洛杉磯疫情嚴峻，包括洛縣地區，已禁止經營夜店和其他社交場所，也因此限制營業許可證。

據悉，此案被告是Frontier Holdings LLC和Regal Group LLC，他們各自擁有夜店所在物業所有權。

兩家公司均由房地產投資商David Taban管理。富爾指出，該投資商目前面對兩項獨立的刑事犯罪案件，其中一起案件涉嫌在俱樂部隔壁，進行非法大麻店運作。

富爾說，夜店後方的巷子，一直是無數槍擊、襲擊和暴力的地點，希望透過訴訟將其關閉。他的辦公室和洛杉磯市警局一直努力關閉違法公共設施，但因是民事訴訟，沒有人被捕或面臨刑事指控。

疫情 洛杉磯 投資

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