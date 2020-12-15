台美公民協會 Taiwan Fest分享語言美食文化

專訪名廚江振誠（右）。（主辦單位提供）

由台美公民協會 (Taiwanese American Citizens League,TACL) 全美各分部聯合舉辦的Taiwan Fest網路直播活動，12月12日至13日線上舉行，主題包括台灣 的語言、飲食文化、外國人如何申請中華民國護照與入台簽證 ，以及在台停留、居留期間注意事項，內容精彩豐富。

為期兩天的活動中，台美公民協會各分部擇定不同主題，以臉書直播方式與線上參與者互動，其中洛杉磯 台美菁英協會(TAP-LA）以紀錄片「初心」介紹來自台灣的米其林名廚江振誠，另以預錄專訪，邀請他暢談在法國學習廚藝、在新加坡經營餐廳，以及毅然決定返台工作、致力培育年輕世代的心路歷程。

在13日的最後一場活動中，主題為許多台美人關心的領務事宜，包括申辦護照以及返台的簽證、居留文件等，台美公民協會總會長Wellington Tzou、洛杉磯台美菁英協會會長丁永樂、舊金山台美菁英協會會長Oliver Wang，以及Jonathan Liao等人分享有關申請中華民國就業金卡、外國人辦理中華民國護照、簽證的經驗與資訊，也推薦大家參考僑務委員會i台灣窗口(i-Taiwan Window)網站專區，包括就業、就學、在台生活須知以中、英雙語呈現，重要訊息一目了然，洛杉磯文教中心副主任廖儷雲以及大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇等人應邀參與。