罵笨女人 千禧酒店華裔主管挨告

洛杉磯市中心著名千禧酒店被前員工提告。（千禧酒店臉書截圖）

【洛杉磯 訊】洛杉磯市中心近百年歷史的千禧酒店（Millennium Bitmore Hotel）近日傳出一名前白人僱員將酒店的華裔 上司告上法庭。原告稱在職時遭華裔主管不公對待，被惡意指責是「笨女人」，她索賠金額和要求的懲罰性賠償金額不詳。該案酒店方尚未對此案發表評論。被告華裔吳姓主管向本報指出，否認原告所有指控，完全是無稽之談，相信美國司法體系能夠還一個清白。

根據城市新聞社（CNS）報導，原告Christina Clark，2018年入職千禧酒店，擔任收入核計主管，是年約40多歲的單親媽媽。她在洛杉磯高等法院提告千禧酒店所有者M& C Hotel Interests Inc.，以及前吳姓華裔上司。聲稱被告涉嫌種族、性別、年齡及婚姻歧視，其它違法行為還包括錯誤終止她的職位、報復、騷擾、有意施加情緒壓迫，及各項違反勞工法的行為。

老牌豪華千禧酒店位於洛市中心主要街路Grand街上，原告於2018年就職。原告稱，工作後不久，她目睹一些員工因為是亞裔 或華裔背景，就在工作場合享受各種優待。而不是亞裔或華裔的員工就不會那麼幸運，不僅享受不到工作場合優待，甚至連升職及遵守酒店規定上都有差異，這種情況在酒店司空見慣。亞裔及華裔員工在工作安排上很靈活，允許有午餐時間，且根據自己需要隨意在工作時間休息。

訴訟指出，酒店吳姓華裔主管稱原告是「笨女人」、一個「無能女人」。然而被告並未用類似字眼指責其他男性員工。當生氣時，吳姓主管會猛敲桌子，臉脹得通紅，並大聲喊叫，握緊拳頭。並因為有員工工作中開會遲到、西裝不整等一些小錯誤，就用不堪字眼侮辱貶低那些不是亞裔的女性員工。與之對比的是，他對亞裔或華裔員工的態度，尤其是男性員工，卻是另外一副面孔。

原告稱，吳姓上司曾迫使原告及另一名不是亞裔女性職員站在牆角，就像在幼兒園對待犯錯誤的孩童，還罰站禁止坐下，以表示懲罰。

提告書說，千禧酒店人力資源部職員暸解到原告與吳姓主管之間的矛盾，但無所作為。原告於2019年1月30日遭解僱，原因與她投訴在酒店裡發生的各種不公待遇、及上司違法行為有關，包括對亞裔客人提供住宿折扣優惠、免費停車及早餐等有關。