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南加警長vs.州長 抗疫掀對立

編譯組／綜合報導 
河濱縣警局長畢昂可。（河濱縣警局）
河濱縣警局長畢昂可。（河濱縣警局）

加州疫情，意外掀起地方警局與州府的對立，洛杉磯時報專欄嘲諷，加州現在活像一場西部大片「警長vs.州長」，只是原來應該是正義使者的警長，現在反倒增加了「地痞」色彩。 

加州州長紐森基於防疫需要，下達新一波的避疫令。但南加州的河濱、橙縣、聖伯納汀諾、范杜拉與洛杉磯等縣的警局局長(Sheriff)卻群起「抗命」，表明他們不會執行晚間10時至隔天5時的宵禁令，也不會因為民眾不戴口罩而浪費警力。

洛縣警局局長維拉紐瓦（Alex Villanueva）比起其他局長看似更好，因為他破獲了棕櫚谷的大型非法派對，逮捕了158人。但是問題在，既然警方早已接獲線報，為何不事前阻止，非要等到上百人擠在一起，才動手逮人。 

專欄指出，橙縣警局長歷年來都名聲不佳，現任局長巴恩斯（Don Barnes）麻煩也不少。巴恩斯先是在5月宣布，他不會強制員警戴口罩，因為警察該做的是抓犯人，現在則是對福斯新聞(Fox News)說，紐森的避疫令不合憲法。他還表示，對不戴口罩的人或摩肩擦踵的餐廳，橙縣警局也不會開罰，因為依不依州長規定行事，屬於個人判斷而非執法對象。 

河濱縣警局長畢昂可（Chad Bianco）也差不多。他在12月4日的錄影談話中批評，紐森有著獨裁傾向，避疫令更是荒謬，因為連醫界對新冠都沒有定論，因此河濱縣警局不會被虛偽的紐森勒索劫持，更不會成為執行防疫規定的嘍囉。 

洛時專欄嘲諷，南加整個局面就好像西部片，只是警長不再鏟奸除惡，反倒成為助長疫情的幫兇。例如畢昂可，他的說詞就反反覆覆。他先是說河濱縣民都應該戴口罩，保持社交距離，但當專欄作家進一步追問，醫界對病毒看法分歧意指為何時，他卻說不是每個醫師或專家都同意戴口罩、社交距離或封城能夠遏止疫情。 

畢昂可在回覆給洛時的電郵中宣稱，不是每個人都會得到新冠，感染到的人99.8%都會康復，所以只要靠尋常推理邏輯就知道，防疫關鍵在找到那不會痊癒的0.2%。不過專欄也說，發現新冠病患並非畢昂可所說的那麼容易，所有人都在疫情威脅之下，包括死於新冠的河濱縣警。同時，河濱縣的新冠致死率是1.2%，全加州58個縣中排名第九。 

加州 疫情 防疫

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