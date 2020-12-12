餐飲外送大起大落 竟傳外賣平台收攤欠帳

中餐經濟實惠，成爲不少餐飲外送平台全力爭取的目標，一些華資餐館每天外賣量相當大。（記者楊青／攝影）

疫情 衝擊百業，號稱聖蓋博 谷「華人首家」的送餐平台Gesso近日悄然停業，退出經營六年的華洋市場，而與退場平台一起唏噓的是一批被拖欠款項的餐飲商家，部分商家數千上萬元餐費打水漂，也非常無奈。

「我們的8000多元很可能跟著泡湯了」，蒙特利公園市嘉偉大道老字號燒臘店深井老闆劉先生表示，數天前Gesoo平台聯繫他們，告知因生意不濟，被迫停業，只能支付半數的欠款，條件是希望商家不要提出法律訴訟。

劉先生表示，該平台人員大約是四年前主動上門聯絡，推銷外賣服務，條件是餐館給他們八折優惠。作業程序是平台在網路上接單，接到訂單後打電話請餐館製作餐點，然後由平台合作的司機到餐館提取餐點送給客人。「按合同我們兩周結帳一次」，劉老闆表示，開始幾年合作不錯，最好的時候通過平台接到的訂單每天有十多單到20多單，「這對於我們來説已相當不錯了」。

正因為這樣，劉老闆說，當今年外送平台開始拖帳時，也沒有緊催。「雖然生意愈來愈少，但還是有一些」。但沒想到一拖再拖，等對方告知停業時，自己已被拖欠8000多元。他表示，截至目前，該平台答應償還的半數欠款還沒有到帳。

知情者表示，Gesoo的創辦人是一幫中國留學生 。根據公開信息，Gesoo外賣平台創建於2014年，該公司的服務面一度號稱涵蓋聖蓋博谷近200家亞裔餐廳。曾有外賣小哥向餐飲商家表示，他一個人一周的送餐業務量就超過8000元。

然而，今年3月新冠疫情爆發後，因為執行居家令，餐飲外賣開始呈爆發式成長。「我們家幾乎是每兩天叫一次外送外賣」，鑽石吧市議員周柏華表示，因爲夫妻都在家辦公，又有兩個孩子，通常會忙到沒有時間做飯，只能叫外賣，很方便，從打電話下單到飯菜到家，半小時。

「最大的糾結是外賣到府費用增加很多」。他舉例說，外賣到府除了「車油費」外，還有四至五元的「服務費」，再加上幾元「小費」，原價40多元的餐點，最後花費要60元左右。就算普通20多元的餐點，額外的費用也將近10元左右，很多人吃不消。

一方面因疫情持續，外賣餐飲激增，吸引大批投資加入餐飲外送行業，競爭加劇；另一方面則是外送餐飲服務費居高不下，加上疫情期間民間烹飪好手增加，對外食依賴減弱，餐飲外送業生意此起彼落。

「我們和四家平台合作，他們接客人訂單，電話通知我們製作，然後他們的司機過來拿食品外送」。聖瑪利諾知名西餐廳Colonial kitchen老闆陳先生表示，四家外送平台每個菜加價兩元，然後再向餐館抽成20%。比如一個本樓三明治15元，外賣平台標價17元，然後平台再向商家提成三元。「我們也是疫情後才加入，因爲只靠本地老客人難以維持」。陳老闆表示，即便賺得不多，但還是不無小補。他說，疫情以來約三分之一的生意來自平台的單子。

不過對於以本地熟客爲主的商家來説，外賣送餐就成了賣方市場。艾爾蒙地翠河餐廳老闆黃先生表示，一直都有好多家外賣平台希望該餐廳使用外送服務，但黃老闆覺得服務費太高，客人難以承受。他表示，平台通常抽佣20-30%，而且餐點稅金還得餐館支付，本來的小本生意已所剩無幾。

雖然沒有加入，但黃老闆表示，現在每天還是有不少據稱是各種平台的華人、印度人、墨西哥的婦女或外賣小哥，自己接到訂單後打電話給他們預定，然後自己來店取貨送給客人。所不同的是，餐飲商家不用再給平台折扣，至於平台賺多少，餐館也不管。