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薪資保護計畫 華埠中心可諮詢

記者啟鉻／洛杉磯報導
華埠服務中心執行長伍競群9日舉辦網上研討會，邀請聯邦小企業管理署、國泰銀行等單位代表參加。（記者啟鉻／翻攝）
華埠服務中心執行長伍競群9日舉辦網上研討會，邀請聯邦小企業管理署、國泰銀行等單位代表參加。（記者啟鉻／翻攝）

洛杉磯華埠服務中心9日舉行薪資保護計畫（PPP）豁免申請與經濟傷害災難貸款（Economic Injury Disaster Loan）網上研討會，邀請聯邦小企業管理署（SBA)地區負責人Ben Raju，國泰銀行貸款專員Charles Park，以及非營利南加亞太裔小型企業計畫組織執行長Ron Fong講解。華埠服務中心執行長伍競群（Peter Ng）提醒申請者，要與所在貸款銀行暸解所需要的文件，如有必要請專業人士協助，或向華埠服務中心諮詢。

據暸解，聯邦用於疫情舒困為小企業提供的PPP計畫的豁免申請仍在繼續，申請期限是貸款涵蓋期限最後一天起的十個月內。據SBA的Ben Raju表示，若業者申請的PPP資金在獲取後的八至24周內，用於規定的薪水、企業貸款、租金或日常水電費，申請者就可獲減免貸款資格，或獲貸款豁免。如果申請者在規定的十個月內未申請豁免，一旦過了期限將須開始支付PPP款項。

SBA計畫專員David Grandford說，業者申請PPP貸款豁免程序，需要申請者向貸款人索取SBA表格3508及3508EZ、3508S，部分表格是提供給有特定要求的借款人。在填寫貸款豁免申請表後，將所需要的支持文件一起提供給貸款銀行，並按照對方要求進一步完善所需文件，這個期間大約60天。如果獲准將相關文件呈交SBA，該局審核及獲准時間約90天。最終通過後，SBA會依照聯邦舒困法案相關條款予以辦理。

國泰銀行為PPP貸款豁免申請提供一個專屬平台，申請者將會收到銀行發出的申請邀請，即可開始準備所需文件。據暸解，目前不同銀行在這方面進度不一，有一些華人業者表示，已經接到所在貸款銀行發出的電子郵件，準備文件申請。

伍競群表示，部分業者向所在銀行暸解有關PPP貸款豁免申請，尚在等待答覆。主要是這些銀行貸款專員可能太忙，沒有來得及處理。華埠服務中心有專門機構接聽來電諮詢，解答有關問題，有需要者可致電諮詢專員Elaine Pang，電話：213-808-1751。

同時SBA目前正接受經濟傷害災難貸款申請，旨在為COVID-19疫情中遭受暫時收入損失的小型企業提供財務幫助，目前申請截止日是2023年11月30日，有意申請者如須暸解詳細資訊，可上網sba.gov查詢。

貸款 華埠 疫情

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