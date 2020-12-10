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世報19日巨星演唱會 周興哲、林宥嘉、彭佳慧唱出希望

【紐約訊】
12月19日聽華人巨星線上唱出新希望五力全開Our Hope 線上演唱會。（紐約世界日報提供）
12月19日聽華人巨星線上唱出新希望五力全開Our Hope 線上演唱會。（紐約世界日報提供）

今年獨家專場的美國華人演唱會，由世界日報主辦、麥當勞獨家贊助播出的「五力全開 Our Hope線上演唱會」，邀請大家在12月19日美東時間晚上9點一起在線上收看，聆聽五位華人巨星線上唱出新希望。

新冠肺炎疫情在全球各地肆虐，在美國地區造成極大影響，在美華人感到生活不便，也長期身心緊蹦。為鼓勵美國華人走出疫情，邁向重新萌芽的2021年，「五力全開 Our Hope線上演唱會」執行團隊，重金邀請華語歌壇巨星周興哲、林宥嘉、彭佳慧，以及YouTube歌手陳以桐(Jason Chen)、蔡恩雨(Pricilla Abby)，為大家開嗓獻唱，帶給華人聽眾全新希望。

本次線上演唱會卡司陣容極有看頭；周興哲是台灣最佳人氣的創作型歌手；林宥嘉有迷幻歌喉讓人陶醉，更多次入圍台灣金曲獎最佳國語男歌手獎；彭佳慧於2016年奪下第27屆台灣金曲獎最佳國語女歌手獎，也參加中國「我是歌手」節目，擁有高人氣；陳以桐是紅遍美國的YouTube歌手；蔡恩雨是全亞洲耳熟能詳的馬來西亞電音歌手，也在YouTube演唱後一舉成名。

眾位歌手大方承諾，只要上本活動網站(ourhope.worldjournal.com/)，並提前登記，即有機會獲得明星簽名的周邊商品。周興哲大方送出自己的親筆簽名T恤；林宥嘉將送出自己的簽名小物；彭佳慧及兩位YouTube歌手陳以桐、蔡恩雨，將提供他們親筆簽名的麥當勞T恤，等著送給美國的華人朋友唷。

12月19日活動詳情請上網: ourhope.worldjournal.com/。

華人 美國 YouTube

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